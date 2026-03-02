Funcionario que disparó a sus hijos envió una foto a su esposa antes del crimen: conmoción en Brasil

Tras varias semanas de investigación sobre el crimen cometido por Thales Machado, un funcionario brasilero que le disparó a sus dos hijos y luego se quitó la vida, la Policía logró determinar el paso a paso del crimen, y las amenazas que su esposa recibió horas antes de atacar a los dos menores de edad, entre las cuales se incluye una foto de ambas víctimas mientras descansaban en su casa.

Machado era el secretario de Gobierno de Itumbiara, un municipio del estado de Goiás (Brasil). Junto a su esposa, Sarah Tinoco Araújo, tenía dos hijos, de 8 y 12 años. El menor sobrevivió al ataque, perpetrado el pasado 12 de febrero, pero su estado es crítico. Según los investigadores, el funcionario habría decidido cometer el crimen por unas fotos de su pareja junto con otro hombre mientras ella se encontraba en la ciudad de Sao Paulo.

De acuerdo con lo informado por el medio local Metrópoles, Machado presionó a alguien cercano a la pareja para averiguar si su esposa estaba acompañada durante el viaje. Según la explicación del jefe de policía de Goiás, Pedro Sala, se presume que el hombre habría contratado a un investigador privado, aunque esta información no ha sido confirmada.



El día cuando ocurrió el crimen, el funcionario organizó una cena con sus padres, quienes afirmaron que Machado les mostró "un cariño especial". Los investigadores lograron determinar que, después de la reunión, el atacante salió de su casa junto con sus hijos y compró cuatro galones de gasolina. El empleado de la estación dijo que el hombre se veía "nervioso y aturdido", y que incluso pasó varias veces el PIN de su tarjeta.



La foto y los mensajes de amenaza que envió Thales Machado

La Policía le informó a Metrópoles que Machado empezó a marcarle a su esposa a través de videollamada desde las 8:39 de la noche, unas tres horas antes de que ocurriera el crimen. El hombre le decía que "su vida se convertiría en un infierno". La última llamada fue hacia las 11:36 p. m., unos minutos antes del ataque contra los niños. Sin embargo, la mujer no volvió a contestar.



Los investigadores determinaron también que el detective que habría contratado Machado contactó a la secretaria del funcionario y le informó que había logrado capturar imágenes de Sarah con un hombre en Sao Paulo, las cuales se enviaron hacia las 10:30 de la noche. Mientras tanto, el sujeto le envió a su esposa una foto de sus hijos durmiendo, y luego publicó en sus redes sociales un mensaje insinuando lo que estaba a punto de hacer.

"Todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy llegué a un límite impensado (...) Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que llegaría a hacer eso”, decía el mensaje.

Agregó: “Nos separamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles que inevitablemente vienen conmigo". Y en palabras que, al parecer, le dirigió a su esposa -quien no estaba en la ciudad-, dijo: “Solo quería verdad y respeto que tú, tristemente, no tuviste y andas con una persona”.

La Policía de Goiás concluyó que Machado publicó la conocida publicación en Instagram, que incluía "una foto con los chicos, una foto de despedida, con un texto que insinúa que se quitaría la vida y se llevaría a los chicos con él, exactamente a las 23:39". Por lo tanto, se determinó que el crimen "se cometió entre las 23:39 y la medianoche".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL


