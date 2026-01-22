En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
INDEPENDIENTE SANTA FE

MUNDO  / Secuestro quedó en video: raptan a famosa creadora de contenido para adultos 'La Nicholette'

La creadora de contenido mexicana conocida como 'La Nicholette' fue secuestrada el pasado 20 de enero en Culiacán. Una cámara de su vehículo captó el momento exacto en el que se llevan a la joven de 20 años.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
La creadora de contenido conocida como ‘La Nicholette’ fue víctima de secuestro en México. La mujer, también llamada ‘La Muchacha del Salado’, fue secuestrada la tarde del martes 20 de enero en la urbanización Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, según reportaron varios medios locales.

El secuestro quedó registrado por la cámara de seguridad de la camioneta de la joven, una Tesla Cybertruck color lila, que fue localizada abandonada en el sitio. En el video, difundido ampliamente en redes sociales, se observa a un joven con el rostro cubierto y portando un arma larga para impedir que la influencer suba a su vehículo, mientras otro sujeto la obliga a ingresar a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo.

De acuerdo con reportes periodísticos, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, hora local, en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro de la urbanización Musalá. Tras la denuncia, elementos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.

La desaparición de ‘La Nicholette’ ha generado inquietud en redes sociales y en la comunidad local, especialmente por la difusión del video y la ausencia de información oficial sobre su paradero. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

Lea: Habla profesor colombiano que estuvo desaparecido en México: “Estaba al borde de la muerte”

¿Quién es la creadora de contenido 'La Nicholette'?

La joven, identificada como Nicole Pardo, tiene 20 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores. En Instagram suma más de 163.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111.000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La influencer suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales. Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona, EE. UU.) donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa. En lo que va de enero, se han reportado siete asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios, según datos locales.

El hallazgo de la camioneta abandonada y la viralización del video han intensificado la vigilancia en el sector, mientras familiares, seguidores y colectivos exigen información y acciones para dar con el paradero de ‘La Nicholette’, en un estado golpeado por los constantes choques entre grupos del crimen organizado.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

