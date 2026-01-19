Habla profesor colombiano que estuvo desaparecido en México: “Estaba al borde de la muerte”

Por primera vez desde que fue localizado con vida en México, el profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios ofreció su testimonio público sobre los días en los que estuvo desaparecido. El relato fue difundido a través de un video dado a conocer durante lo que parecía ser una rueda de prensa de la Universidad Iberoamericana Puebla, institución en la que se desempeña como catedrático, y en el que narró con detalle las circunstancias que, según su versión, lo llevaron a estar “al borde de la muerte”.



Escobar explicó que el pasado 31 de diciembre llegó a la ciudad de Monterrey para realizar una escala aérea que debía durar aproximadamente tres horas. Sin embargo, esa espera nunca concluyó. “Por circunstancias extrañas, que todavía se tratan de explicar”, no le fue posible continuar su trayecto, situación que marcó el inicio de una serie de hechos que derivaron en su desaparición, reportada oficialmente desde el 2 de enero.

En su testimonio, el profesor relató que fue retenido durante tres días en una celda del municipio de Apodaca, a donde, según afirmó, fue llevado por la Guardia Nacional. “Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas”, declaró. El catedrático precisó que esta versión está respaldada por un informe médico que da cuenta de las lesiones sufridas durante ese periodo.

Tras ser liberado, Escobar aseguró que se encontraba en malas condiciones físicas y mentales, desorientado y sin claridad sobre lo ocurrido. En ese estado intentó regresar al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, pero no logró hacerlo. Según su relato, fue despojado de sus pertenencias y documentos, y posteriormente fue "inadmitido" en el aeropuerto por razones que, hasta el momento, desconoce.



Durante los días siguientes, permaneció en una situación de extrema vulnerabilidad. Relató que estuvo deambulando en los alrededores del aeropuerto, sin recibir ayuda, y que incluso, según su versión, la Policía lo fue alejando del lugar. “Estuve cuatro días sin agua, sin comida y sin recibir ayuda de la población civil”, señaló.



El docente explicó que finalmente fue rescatado por una patrulla vinculada a un centro de rehabilitación, cuyos integrantes lo confundieron con un habitante de calle. Sobre ese momento, aclaró que su traslado no fue una decisión consciente. “Se ha dicho que mi asistencia en dicho albergue fue voluntaria, nunca lo fue”, afirmó con énfasis. “No tengo conciencia, no tengo recuerdos de decidir".

Aunque reconoció que ese auxilio fue decisivo para salvarle la vida, precisó que no se trató de un acto voluntario en sentido estricto. Aun así, expresó su agradecimiento: “Yo ya estaba al borde de la muerte”, dijo, al tiempo que resaltó que fueron los únicos que le brindaron ayuda en ese momento. Según explicó, pasaron diez días antes de que pudiera recuperar plenamente la conciencia.

Visiblemente conmovido, Escobar Barrios agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible su localización y regreso con vida. Mencionó de manera especial a la Universidad Iberoamericana Puebla, la Cancillería de Colombia, el Consulado de Colombia en México, la embajadora, las fiscalías, así como a su familia y amigos. Además, invitó a leer el Salmo 55, que, según dijo, fue una fuente de fortaleza durante su supervivencia.

En paralelo al testimonio del docente, la Universidad Iberoamericana Puebla difundió un comunicado oficial en el que confirmó la localización con vida de Escobar Barrios y agradeció la solidaridad de la comunidad universitaria, la sociedad civil y las instancias gubernamentales que colaboraron en su búsqueda. La institución subrayó que este caso evidencia la importancia de la movilización social y la presión mediática, especialmente en un país que enfrenta un contexto de más de 130 mil personas desaparecidas.

En el mismo pronunciamiento, la universidad enfatizó que la localización con vida no equivale a justicia, sino que representa apenas el primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la reparación a las víctimas. También expresó su preocupación por las inconsistencias detectadas desde el inicio de la desaparición, las cuales, según indicó, no han sido aclaradas por las autoridades municipales de Apodaca ni por la Guardia Nacional.

Desde la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se informó que Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida el pasado 16 de enero, luego de que personal de un centro de rehabilitación alertara a las autoridades durante un operativo. El fiscal Raúl Sepúlveda señaló que el docente fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Monterrey para rendir declaración y precisó que, de manera preliminar, su permanencia en dicho centro habría sido “por cien por ciento por su voluntad”. No obstante, esta versión contrasta con el testimonio ofrecido públicamente por el profesor colombiano.

