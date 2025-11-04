Shein bajo la lupa del gobierno de Francia por comercializar muñecas sexuales con rasgos infantiles

Autoridades francesas tienen bajo la lupa a la plataforma de comercio electrónico Shein, luego de descubrir la oferta de muñecas sexuales con apariencia de menores de edad en su catálogo de productos. La Dirección General Francesa de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) fue quien detectó la presencia de los artículos en la página web, que de acuerdo con las autoridades se asemejan a material pornográfico infantil. El caso desató la indignación de millones de personas y organizaciones que se encargan de la protección infantil, quienes han calificado este caso como "intolerable".

Tras el hallazgo, el Ministerio de Finanzas de Francia expresó que en casos de actos terroristas, tráfico de drogas y material de contenido sexual infantil, el gobierno podría intervenir y prohibir la circulación de sus productos a la empresa china. "Estaríamos en nuestro derecho legal, y solicitaré impedir el acceso de Shein al mercado francés", manifestó Roland Lescure, Ministro de Economía, y añadió que "estos objetos horribles son ilegales, habrá una investigación judicial".

De acuerdo con medios nacionales, se trata de una muñeca de aproximadamente 80 centímetros, caracterizada como una niña, con un vestido y abrazada a un peluche. Sin embargo, lo que más alertó a los agentes de la DGCCRF fue la descripción del producto. "El anuncio es escalofriante. Una muñeca con los rasgos y el cuerpo de una niña. En sus brazos, un osito de peluche. Junto a ella, esta sórdida descripción: "muñeca sexual (...) juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico y vagina y ano reales". "Todo por 186,94 euros". Informó el medio regional Le Pariesien.



¿Qué respondió Shein?

Ante la advertencia emitida por el gobierno y la presión mediática, Shein aseguró haber eliminado cualquier anuncio y publicación relacionada con el producto. "Fueron retirados inmediatamente de la plataforma en cuanto tuvimos conocimiento de estos problemas", admitieron. La tienda mundial de comercio electrónico afirmó ayudar en las investigaciones, aunque eso implique revelar los nombres de sus clientes. Este escándalo se presenta en medio de la inauguración de una tienda física en la capital del país, un paso clave en su expansión por el continente europeo.



El impacto del caso ha llegado a otras plataformas digitales. Según medios locales, la DGCCRF también ha detectado productos similares en sitios similares como AliExpress, Temu y Wish, lo que podría derivar en un control más estricto del comercio electrónico en el país. Aunque Shein ha intentado distanciarse del incidente, las autoridades resaltan que trabajarán en proteger los derechos de los niños. "El Estado no cejará en su empeño de proteger a los franceses y francesas", expresó el Ministro de Comercio de Francia.

Por el momento, la investigación sigue en curso por parte de la Fiscalía de París, mientras que las autoridades francesas recordaron que la distribución de material de pornografía infantil puede conllevar hasta siete años de prisión y multas de 100.000 euros. Además, el incumplimiento de los controles de filtrado, como el uso de VPN podría acarrear sanciones adicionales de hasta tres años de cárcel.

Por su parte, la Alta Comisionada de la Infancia de Francia condenó cualquier acción que pueda fomentar la pedofilia y vulnerar los derechos de los menores. "Poseer estos objetos, al igual que consumir imágenes o videos de este tipo, son pasos previos a la comisión de delitos", expresó y los catalogó como "depredadores en potencia".

Esta no sería el primer escándalo de la multinacional asiática, pues este mismo año tuvo que pagar una multa de aproximadamente 191 euros por incumplimiento de normas que tendrían que ver con promociones falsas. Información engañosa y por omitir información sobre la existencia del microplástico en sus artículos.

