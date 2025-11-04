En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Shein bajo la lupa del gobierno de Francia por comercializar muñecas sexuales con rasgos infantiles

Shein bajo la lupa del gobierno de Francia por comercializar muñecas sexuales con rasgos infantiles

El producto encendió las alarmas de las autoridades francesas, que advirtieron sanciones severas y la posible expulsión del gigante asiático del mercado nacional.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Shein bajo la lupa del gobierno de Francia por comercializar muñecas sexuales con rasgos infantiles
La DGCCRF se alertó luego de revisar la página de Shein-
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad