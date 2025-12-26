Cayó el segundo premio de lotería más alto en la historia de EE. UU. y fue un regalo de Navidad

Hay un nuevo millonario en Estados Unidos. El 24 de diciembre se jugó un nuevo sorteo de Powerball, uno de los premios de lotería más famosos y esperados del país norteamericano. Este sorteo en especial llamaba la atención porque tenía una suma millonaria entre las más altas registradas a lo largo de la historia.

El premio terminó convirtiéndose en noticia nacional e internacional porque, efectivamente, en la Nochebuena una persona se llevó el dinero.



¿Cuál fue el número ganador?

Cientos de personas compraron el boleto de Powerball anhelando alcanzar un premio millonario en estas fechas especiales de fin de año. En plena víspera de Navidad, se anunciaba que los números ganadores eran 25-59-04-52-31 y el Powerball 19 y, sorpresivamente, que había un feliz ganador.

Según se detalló, el billete ganador fue vendido en una estación de servicio de Murphy USA, ubicada en Cabot, Arkansas. Con este billete, el ganador se llevó un premio total de 1.817 millones de dólares, lo que serían aproximadamente 7.26 billones de pesos colombianos. Además, con la posibilidad de recibir en efectivo 834,9 millones de dólares.



El informe de la Asociación de Lotería Multiestatal, el premio de 1.817 millones de dólares se convirtió en el segundo mayor premio entregado en Estados Unidos. Además, el premio más alto de la lotería entregado este año en ese país. “¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y le cambiará la vida”, afirmó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.



El premio había alcanzado los 1.7 mil millones luego de que el lunes anterior no se registrara ningún ganador. Hasta el miércoles 24 la Powerball llevaba 47 sorteos consecutivos sin tener un ganador, la racha más larga sin entregar el premio mayor, según la asociación.

Otros detalles particulares sobre este premio es que la última vez que hubo ganadores fue el pasado 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares. Los organizadores también revelaron que esta es la segunda vez que el gran premio de Powerball ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010. Por otro lado, la última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball un 24 de diciembre fue en 2011.



¿Cómo se entrega el premio?

Para los ganadores, el Powerball da dos opciones de entrega del premio: en efectivo o pago a plazos. Si se elige la primera, Forbes explicó que las ganancias bajarán a US $634,5 millones porque se aplica una retención federal obligatoria del 24%.

Mientras que si se elige el pago a plazos el ganador recibirá anualmente US $60,5 millones aproximadamente, pero disminuirá a US $38,1 millones después de que se imponga la tasa marginal federal del 37%. En el estado de Arkansas se establece la grava los premios de lotería, es decir, el ganador tendrá que pagar al estado el 5,9% de sus ganancias.



¿Qué se sabe sobre el ganador?

Por ahora, poco se sabe sobre la persona que se ganó el premio de Powerball. Precisamente, porque en el estado de Arkansas se autoriza el anonimato de los afortunados ganadores de la lotería. Desde 2021, el estado permite a los ganadores de premios superiores a US$ 500.000 proteger su identidad, aunque sus nombres se publicarán tres años más tarde.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL