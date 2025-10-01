Shein tendrá tiendas físicas y elige a Francia como su primera parada

Después de una década dominando el comercio digital con ropa barata y colecciones casi infinitas, Shein se prepara para un nuevo capítulo: abrir tiendas físicas permanentes. El país elegido para este experimento no fue China ni Estados Unidos, sino Francia, donde la compañía iniciará su expansión a partir de noviembre de 2025.

La primera parada será en París, dentro de los emblemáticos grandes almacenes BHV Marais, y luego el recorrido continuará por ciudades como Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges. Según anunció la empresa, el proyecto contempla la apertura progresiva de seis puntos de venta y la creación de cerca de 200 empleos directos e indirectos.

En su comunicado, la marca aseguró que esta apuesta no se limita a la venta de ropa: la presenta como un compromiso para revitalizar los centros urbanos franceses, darle nueva vida a los grandes almacenes y, al mismo tiempo, fortalecer su relación con la industria local.



Entre la polémica y el negocio

Fundada en 2012 en China y actualmente con sede en Singapur, Shein se ha convertido en uno de los gigantes globales de la moda ultrarrápida, con más de 16.000 empleados y una facturación que en 2022 superó los 23.000 millones de dólares. Su fórmula ha sido clara: precios muy bajos, lanzamientos constantes y una estrategia de marketing digital agresiva.



Pero el éxito ha venido acompañado de cuestionamientos. Organizaciones ambientales y sociales critican a la compañía por la contaminación derivada de la sobreproducción textil, así como por las condiciones laborales en las que operan sus proveedores. Además, el sector de la moda europea ha señalado a Shein de competencia desleal, al no estar sujeta a las mismas regulaciones ambientales y sociales que deben cumplir las empresas locales.

Que Shein haya escogido a Francia como punto de partida no es casualidad. Se trata de un país donde la moda es parte del ADN cultural y donde la resistencia a la “fast fashion” ha ganado fuerza en los últimos años. El desembarco físico de la marca en este territorio será, al mismo tiempo, una oportunidad de negocio y una prueba de fuego frente a un público crítico y exigente.

