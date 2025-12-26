Tres mujeres apuñaladas en metro de París, atacante fue capturado por las autoridades

Tres mujeres resultaron heridas este 26 de diciembre en el metro de París, Francia, luego de que un hombre las atacara con arma blanca. Luego de varios minutos de haber reportado el incidente y que el hombre había huido, las autoridades aseguraron que el sospechoso fue capturado.



¿Dónde ocurrieron los hechos?

Según detalló en un primer informe el organismo que gestiona la red ferroviaria, el ataque ocurrió en tres estaciones diferentes del centro de la capital entre las 4:15 y las 4:45 de la tarde (hora París) de este viernes. Específicamente en las estaciones de Opéra, Arts et Métiers (junto al barrio de Le Marais) y République.

En ese primer informe, citado por AFP, se detalló que "el atacante ha huido" y que las autoridades francesas ya se encontraban atendiendo la situación y tratando de hallar al sospechoso.

Menos de una hora más tarde, la policía francesa informó a la prensa local que detuvieron al sospechoso de apuñalar a tres mujeres en el metro de París.



Las autoridades detallaron que la captura se logró gracias a las cámaras de vigilancia del metro de la ciudad y, además, lograron rastrear el teléfono móvil del sospechoso para localizarlo. Finalmente, lo encontraron en la zona de Val d'Oise, al norte de París, según informaron los fiscales.



*Con información de AFP

