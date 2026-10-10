Siga en vivo la trayectoria del huracán Simón: se dirige con fuerza a México

De acuerdo a los último detalles conocidos por las autoridades, el huracán Simón avanzaba este sábado 10 de octubre por el Pacífico hacia México, donde amenaza con tocar tierra con gran intensidad, aunque en la turística Puerto Vallarta, acostumbrada a estos ciclones, se mantiene la calma.

Los pronósticos indican que Simón impactará como huracán categoría 4 o la máxima 5 en la escala de Saffir-Simpson. Por otro lado, en Puerto Vallarta, el cielo permanecía nublado y el oleaje todavía no estaba muy agitado. Entre los habitantes predominaba la tranquilidad, constató un equipo de la agencia AFP. A esta ciudad costera la favorece su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

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El panorama en el lugar muestra a los comerciantes poniendo sacos de arena y tapiando puertas y ventanas para proteger sus negocios. En uno de esos tablones podía leerse, pintada con aerosol, la frase "Simón dice: 'todo va a estar bien'", en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones.



Sin embargo, este año las autoridades prevén una temporada de huracanes más intensa debido al fenómeno climático de El Niño, que calienta al aguas del Pacífico y propicia la formación de fuertes ciclones. También genera inquietud la velocidad del meteoro: Simón avanzaba a apenas 7 km/h, y cuanto más lento se desplaza un huracán, mayores daños puede provocar.

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"Estamos algo preocupados", dijo Moisés Villaseñor, de 72 años, mientras rellenaba costales con arena cerca de la playa. Llevaba los bultos a su negocio, un pequeño hotel a unas tres cuadras del malecón, para evitar que el agua entre al local.

Para él, unos siete son suficientes. "Somos muy positivos. Aquí Vallarta está bendecida", afirmó. Las autoridades prevén ordenar el resguardo de la población a partir de las 17H00 locales (23H00 GMT).

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El último reporte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) pronostica que Simón se acerque a la zona la noche del sábado o a primera hora del domingo.



"Ojalá solo sea el susto"

Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa más visitados del país gracias a sus playas, su oferta hotelera y su vida nocturna. Algunos turistas comenzaron a darse cuenta de que el ciclón podría arruinar sus vacaciones.

"Vamos a disfrutar lo más que se pueda, aunque sea nada más por el día de hoy", dijo Edna Morales, de 41 años, que llegó el viernes desde el norte del país junto con su esposo a celebrar su aniversario.

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En el hotel les dijeron que posiblemente deban evacuar el sábado hacia un refugio. "Ojalá solo sea el susto", indicó por su parte Isabel Peña, empleada de limpieza en un hotel. "No me preocupa", añadió.

Hugo González, de 48 años, recuerda bien el paso del huracán Kenna, que destrozó el malecón y dejó cuatro muertos en 2002. Las intensas marejadas hicieron flotar autos en su calle, relató mientras rellenaba sacos con arena.

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Las amplias bandas nubosas del ciclón ya provocaron inundaciones en calles de Acapulco, otro importante destino turístico situado más al sur, a causa de lluvias torrenciales.

El viernes 9 de octubre autoridades se reunieron en instalaciones de la Marina en Puerto Vallarta. Decenas de marinos se preparaban para integrar una brigada de emergencia equipada con maquinaria para retirar escombros y una planta potabilizadora móvil.



Así puede seguir la trayectoria del huracán Simón

Para conocer la trayectoria del huracán Simón en tiempo real y su paso por diferentes ciudades, la plataforma Windy le permite consultar todos los detalles. Para hacerlo, puede ingresar aquí ( https://www.windy.com/es/-Seg-de-huracanes/hurricanes/simon?18.381,-104.695,5 )

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO