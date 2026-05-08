Suegra de Carolina Flores se hizo cambio de look para evitar que la capturaran

En México las autoridades siguen avanzando con el proceso de solicitud de extradición de Érika María Guadalupe Herrera, la mujer de 63 años señalada de asesinar a su nuera de 27, Carolina Flores. Mientras tanto, se siguen conociendo detalles de lo que hizo la mujer en el tiempo que estuvo prófuga de la justicia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En las últimas horas se ha indicado que Herrera no solo logró salir del país y ubicarse en un apartamento de lujo en Caracas, Venezuela, sino que también optó por modificar su apariencia.



¿Cómo cambió su apariencia la suegra de Carolina Flores?

Fue la periodista Ana María Alvarado quien reveló públicamente que Érika Herrera cambió su look inmediatamente llegó a Venezuela. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, aseguró en su canal de YouTube.

Cabe recordar que en el video grabado por una cámara de monitoreo de bebés en el apartamento de Carolina Flores y su pareja, quedó captado el momento en el que Herrera dispara en repetidas ocasiones contra la modelo. Lo que señala la periodista es que para ese momento a la mujer se le ve el cabello más largo y oscuro, a comparación de la imagen que difundió la Fiscalía de México cuando se logró su captura en Venezuela, dos semanas después.



Lo que también se ha revelado son algunos textos aparentemente escritos por la mujer en su celular para su hijo. Érika Herrera en todas sus notas le menciona a Alejandro Sánchez lo que la llevó a querer atacar a Carolina Flores ese día, le insiste en que sentía que la modelo le había robado a su familia.



"Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando", habría escrito la mujer de 63 años en las notas de su celular. "Cuando me preguntaste qué había hecho, yo no sabía. Solamente quería castigarla por grosera y mamona, pero no hacerle más daño. Yo tenía el arma para protegerme y eso hice", agregó.



Mamá de Carolina Flores revela cómo era la relación de la modelo con la suegra

En medio de una entrevista con Mafian TV, Reyna Gómez, mamá de Carolina Flores, reveló detalles de la relación de su hija con Érika Herrera y cómo fueron sus propios encuentros con la mujer.

Publicidad

“La conocí una vez solamente, en febrero del año pasado. Los acompañamos la señora y yo a comprar el vestido de novia para mi hija. Esa fue la única vez que la conocí. Después fuimos al restaurante El Rodeo en Tijuana”, relató.

La mujer aseguró que quería tener una relación más cercana con la suegra de su hija, pero la modelo no se lo recomendó. "Le decía a Carolina que me presentara a su suegra, pero ella me decía: ‘Ay, no, es que tú eres bien platicadora. Al rato te la vas a querer llevar de compras’. Y yo le decía: ‘Sí, me la llevo’. Pero me decía: ‘No, la señora es bien prudente y bien callada’. Nunca se dio".

Publicidad

Recordó que en otra ocasión se la encontró en la calle, pero recibió un saludo seco y sin ánimo. "Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co