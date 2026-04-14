Técnico de ambulancias es señalado del crimen de seis abuelitos: así les habría quitado la vida

Un técnico del servicio de ambulancias de Italia, de 27 años, fue detenido como sospechoso del asesinato de una paciente de 85 durante su traslado al hospital, aunque los investigadores creen que las víctimas podrían ascender a seis.

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Agentes del Cuerpo de Carabineros (policía militarizada) de la ciudad de Forlì (norte de Italia) procedieron con el arresto del presunto asesino en la cercana localidad de Meldola.



La muerte que habría puesto al descubierto al operador de ambulancias

Se le considera, según un comunicado de los Carabineros, como "presunto responsable del delito de homicidio agravado" por la muerte de una mujer de 85 años durante un traslado sanitario en ambulancia realizado el 25 de noviembre de 2026.

Las pesquisas están siendo conducidas desde hace semanas por la Fiscalía de Forlì, que sospecha que sus víctimas podrían ascender a otras cinco, todas mientras estaban en la ambulancia.



La Cruz Roja Italiana (CRI), para quien trabajaba el detenido, ha ofrecido en un comunicado su "máxima disposición para colaborar con los investigadores proporcionando toda la ayuda necesaria" y ha confiado en que el caso sea "pronto" aclarado. Asimismo, ha recordado que el operador acusado ya había sido apartado de su puesto de trabajo en "vía cautelar" y que desde los primeros días de la investigación "ya no estaba en servicio".



"Los graves hechos indagados por la fiscalía son absolutamente contrarios a los valores y la misión de la CRI en Italia y en el mundo. La asociación es comprometida cada día, con sus más de 150.000 voluntarias y voluntarios, a ayudar a quienes sufren o se encuentran en problemas", ha señalado la Cruz Roja en una nota.

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No obstante, las autoridades italianas investigan el caso de al menos otros cinco ancianos asistidos por este operador de ambulancia en 2025, según avanzan los medios locales.

Un posible caso es el de un hombre de 84 años que, pese a mostrar una buena salud, murió por un fallo cardíaco el pasado 13 de octubre cuando era llevado en ambulancia a una cita con el otorrino, según denunció su hija desde las páginas del periódico La Repubblica. (Lea también: Profanan tumba de modelo asesinada por su expareja: familia pide ayuda para recuperar los restos)



¿Cómo acabó con la vida de los abuelitos?

El fiscal jefe de Forlì, Enrico Cieri, explicó en una rueda de prensa que las pesquisas se han ampliado tras detectar patrones sospechosos en otros cinco casos ocurridos mientras el acusado estaba de servicio.

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Grabaciones telefónicas captadas por la Policía muestran el desprecio del detenido por los enfermos y un posible móvil económico vinculado a comisiones de empresas funerarias locales.

Según los investigadores, Spada informaba a los empresarios del sector inmediatamente después de cada deceso con frases como: "Estoy trabajando, acaba de fallecer uno". En otra de las escuchas llegó a admitir que le "había gustado" lo que hizo y que "quería repetirlo".

La manera que supuestamente empleó para asesinar a sus víctimas consistía en inyectar aire con jeringuillas para provocar una embolia gaseosa.

El fiscal Cieri reconoció la dificultad de establecer científicamente la causa de la muerte en los casos anteriores debido a que el aire se disipa rápidamente, por lo que ha descartado la exhumación de los cadáveres.

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La investigación continúa ahora con el análisis del patrimonio del detenido y el estudio de los historiales clínicos para detectar patrones de mortalidad inusuales en los trayectos realizados por Spada.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE