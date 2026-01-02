En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Fuerte temblor en México en la mañana de este viernes 2 de enero: magnitud de 6.5
Fuerte temblor en México en la mañana de este viernes 2 de enero: magnitud de 6.5

En la mañana de este viernes se registró un fuerte temblor en México. El evento sísmico tuvo como epicentro una zona cercana a la capital del país.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de ene, 2026
Archivo/SGC

