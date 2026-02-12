Temblor en Chile en la mañana de este jueves 12 de febrero: réplica se produjo 13 minutos después

Un movimiento telúrico de mediana intensidad se registró la mañana de este jueves 12 de febrero en la zona norte y central de Chile. Según el informe oficial del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el evento ocurrió a las 10:34:30 horas (local) y alcanzó una magnitud de 6.1.

El hipocentro del sismo se localizó a una profundidad de 54 kilómetros, situando su referencia geográfica a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo. Las coordenadas exactas entregadas por el organismo técnico fueron -30.82 de latitud y -71.39 de longitud. Apenas trece minutos después del evento principal, a las 10:47:30 horas, el CSN registró una réplica de magnitud 4.1 con epicentro a 10 kilómetros al noroeste de la misma localidad y una profundidad de 49 kilómetros.



El sismo fue percibido con distintas intensidades desde la Región de Atacama hasta la Región de Ñuble, incluyendo la Región Metropolitana. En las zonas cercanas al epicentro, como Ovalle, Punitaqui e Illapel, el movimiento se sintió de forma prolongada.



El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó rápidamente la posibilidad de un tsunami, informando que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un maremoto en las costas de Chile". Por su parte, las autoridades regionales no han reportado daños estructurales graves ni víctimas, manteniéndose el monitoreo de los servicios básicos e infraestructura crítica.



¿Por qué Chile es un país de alta sismicidad?

La alta frecuencia de temblores en el territorio chileno no es casualidad, sino el resultado de su ubicación geográfica privilegiada desde el punto de vista geológico. Chile se encuentra situado sobre el límite de dos placas tectónicas principales: la Placa de Nazca (oceánica) y la Placa Sudamericana (continental).

Este contacto se define como un margen de subducción, un proceso donde la Placa de Nazca, al ser más densa, se introduce por debajo de la Sudamericana a una velocidad promedio de unos 6,5 centímetros por año.



Liberación violenta: Cuando la resistencia de las rocas se supera, la energía se libera de golpe en forma de ondas sísmicas, lo que percibimos como un temblor o terremoto.

Cuando la resistencia de las rocas se supera, la energía se libera de golpe en forma de ondas sísmicas, lo que percibimos como un temblor o terremoto. El Cinturón de Fuego: Chile forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, lo que explica que el país ostente el récord del terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad (Valdivia, 1960).

Eventos como el de esta mañana en Punitaqui son recordatorios de la dinámica constante de nuestro planeta y de la importancia de mantener la cultura preventiva en un país que convive diariamente con el movimiento de la tierra.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

