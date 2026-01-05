Temblor en Japón este lunes 5 de enero de 2026: ¿hay alerta de tsunami?

Un temblor de magnitud 6,2 sacudió el oeste de Japón, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), sin que por el momento se haya activado la alerta por tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales.

El temblor tuvo lugar a las 10:18 del martes 6 de enero, hora local, a unos diez kilómetros de profundidad y con epicentro en el este de la prefectura de Shimane, según la JMA, alcanzando el nivel 5 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños).



El terremoto estuvo seguido de una serie de réplicas localizadas en la misma zona, la mayor de ellas de magnitud 5,1 a las 10:28, 10 minutos después del temblor inicial. De momento no se han registrado daños o heridos, y la JMA tampoco activó una alerta por tsunami . No obstante, la empresa de transportes JR West confirmó retrasos en la ruta del tren bala entre Osaka y la ciudad sureña de Fukuoka debido a un corte de electricidad, según la cadena de televisión japonesa NHK.



Por el momento no se han detectado irregularidades en la central nuclear de Shimane, situada a unos cuarenta kilómetros del epicentro y cuya segunda unidad se encuentra actualmente operativa, afirmó la empresa a cargo de la planta, Chugoku Electric Power. Tampoco se detectaron anomalías en la planta de energía nuclear de Ikata, según la Shikoku Electric Power.

¿Por qué son tan frecuentes los sismos y tsunamis en el océano Pacífico?

El 99 % de los eventos sísmicos en el mundo ocurren en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. “Básicamente se llama así porque ocurren muchos terremotos y sumado a eso hay muchos volcanes activos. Son dos procesos que están vinculados el uno con el otro”, contó el investigador, doctor en Geociencias y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Javier Idárraga García.

El experto, que ha especializado parte de su investigación en la geología marina, explica que los temblores son una subducción de placas tectónicas. “Es cuando dos placas tectónicas se están chocando, pero una de ellas empieza a sumergirse por debajo de la otra. Al estar en ese contacto, una tratando de meterse por debajo de la otra, se genera mucha presión que se puede acumular durante mucho tiempo como decenas, cientos o incluso miles de años. Cuando ya no aguanta más esa presión se libera súbitamente. Ahí es donde se generan las ondas sísmicas”.



¿Dónde queda el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Este cinturón o anillo de fuego rodea gran parte del Pacífico. Considerando que nos referimos al océano más grande del planeta la extensión del cinturón también es muy amplia. En América Latina esta zona de subducción cruza 14 países: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

El cinturón se dobla a la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano, entre Alaska y la península de Kamchatka. Después sigue por las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Abarcando un área de 40.000 kilómetros.