Terapeuta es acusada de manipular y abusar de menor tras su salida de un centro de detención juvenil

Una exterapeuta de salud conductual enfrenta varios cargos penales en California luego de ser acusada de presuntamente manipular a un adolescente mientras permanecía internado en un centro de detención juvenil y, posteriormente, abusar sexualmente de él tras su liberación.



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El caso también derivó en una demanda civil presentada por la familia del menor contra varias entidades del condado de Contra Costa, al considerar que no protegieron al joven durante el tiempo que estuvo bajo su cuidado.

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La acusación contra la exterapeuta

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Contra Costa, Sofia Drotts, de 26 años, fue acusada de múltiples delitos graves. Entre ellos figuran dos cargos por relaciones sexuales ilícitas, dos por cópula oral con una persona menor de 18 años, un cargo por penetración sexual con un objeto extraño, dos cargos por envío de material perjudicial a un menor y uno por posesión de pornografía infantil o juvenil.

Las autoridades informaron que la mujer se desempeñaba como terapeuta de salud conductual en el Centro de Detención Juvenil John Davis, ubicado en Martinez, California, donde fue asignada para atender al adolescente.



Según la Fiscalía, los hechos por los que fue acusada habrían ocurrido después de que el menor recuperó la libertad.



“Tras la liberación de John Doe, él y Drotts mantuvieron una relación sexual entre el 1 de abril de 2026 y el 14 de julio de 2026”, señalaron los fiscales. Está previsto que la acusada comparezca ante un juez este miércoles.

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Investigación y captura

La investigación comenzó luego de que un supervisor del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Contra Costa alertara a las autoridades sobre la situación.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Concord inició las indagaciones y, según la Fiscalía, tras una investigación, Sofia Drotts fue arrestada el 14 de julio. Aproximadamente una semana después, el caso fue remitido a la Fiscalía para evaluar la presentación formal de los cargos.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una decisión judicial respecto a la responsabilidad penal de la acusada, mientras el proceso continúa su curso.

La demanda presentada por la familia

Paralelamente al proceso penal, la familia del adolescente interpuso una demanda civil contra el condado de Contra Costa, el Departamento de Salud de Contra Costa y otras entidades relacionadas con la atención del menor.

En la acción judicial se sostiene que las instituciones no adoptaron las medidas necesarias para proteger al adolescente mientras permanecía bajo custodia.

Según la demanda, citada por medios locales, la presunta manipulación habría comenzado en 2024, cuando el joven tenía 14 años y permanecía internado en el centro de detención juvenil cumpliendo una condena de dos años.

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El documento también sostiene que, durante ese periodo, la entonces terapeuta habría utilizado su posición profesional para construir una relación emocional inapropiada con el adolescente.

De acuerdo con la demanda, una vez el menor salió del centro, continuó manteniendo contacto con la exterapeuta e incluso, en algunas ocasiones, habría pasado la noche en la vivienda de ella en San Francisco.

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La madre del adolescente, Sage Moala, aseguró que la confianza depositada en quienes debían velar por la recuperación de su hijo fue vulnerada.

“Confiamos en estos profesionales para la recuperación de nuestro hijo, y esa confianza fue traicionada y destrozada por completo. Nuestra prioridad es la recuperación y la protección de nuestro hijo”, manifestó en un comunicado.

Por su parte, el Departamento de Salud de Contra Costa confirmó que tiene conocimiento de la demanda presentada contra el condado y de las acusaciones relacionadas con un exempleado temporal.

Sin embargo, la entidad indicó que, debido a que se trata de un proceso legal y de personal aún en curso, no realizará comentarios adicionales por el momento.

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Hasta la publicación de la información, no había sido posible obtener una declaración de Sofia Drotts sobre las acusaciones en su contra.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co