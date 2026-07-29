Escabroso caso tiene en vilo a Francia: detienen a mujer que tenía cinco bebés muertos en su casa

Las autoridades detuvieron este miércoles a la mujer de 32 años cuya pareja descubrió cinco bebés muertos dentro de cajas en su apartamento en Orange, en el sureste de Francia. El hallazgo de los huesos de cuatro recién nacidos y del cadáver de un quinto se produjo después que la mujer fuera trasladada a un hospital el domingo tras dar a luz en casa, un embarazo que su pareja descubrió "tarde", según las autoridades.

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La justicia abrió una investigación por asesinato y este miércoles detuvo a la mujer, indicó la fiscalía de Carpentras, confirmando una investigación del diario Le Parisien. Según el rotativo regional La Provence, la detención se produjo cuando la mujer abandonó el hospital.

La Fiscalia ordenó la acogida provisional del bebé nacido el domingo y reportó a los servicios sociales la situación de los otros dos hijos menores que tiene la pareja. Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.



En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció en su caso una alteración del discernimiento.



De acuerdo con France 24, el hombre declaró ante los investigadores que ignoraba todo lo que concierne a los posibles embarazos de la mujer y quedó en libertad. También trascendió que la pareja tiene otros dos hijos, de 8 y 9 años, que asisten a una escuela primaria del barrio.

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Vecinos del sector donde se produjo el hallazgo señalaron que en esa familia no había señales visibles de conflicto e incluso la describieron como “gente encantadora", "gente normal". Florent Jean contó que la mujer buscaba a los chicos al mediodía en la escuela para almorzar y el hombre salía a trabajar a la mañana y volvía a la tarde.

Para los habitantes del sector fue una sorpresa cuando llegó la atención médica de asistencia para el embarazo, pues la mujer estaba muy delgada al momento de dar a luz. Por el momento, la Fiscalía francesa activó servicios de asistencia social para los otros dos niños mientras se avanza la investigación.

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Con Efe