Adolescente es acusada de asesinar a su abuela, supuestamente por orden de un videojuego

Una adolescente de 13 años fue imputada por el homicidio de su abuela, una mujer de 81 años, en un caso que ha generado conmoción en Uruguay. La menor afirmó en una de sus declaraciones que un videojuego en línea le había indicado que debía atacar a la víctima.

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El crimen ocurrió en el barrio Cerrito, en Montevideo. Inicialmente, la adolescente sostuvo que su abuela se había quitado la vida. Sin embargo, con el avance de la investigación cambió su versión en varias oportunidades, lo que despertó las sospechas de las autoridades. Luego salió una nueva versión que ha generado controversia: supuestamente, un juego le ordenó que asesinara a su familiar.

Así habría ocurrido el crimen

Los hechos se registraron durante la tarde del domingo en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida San Martín y Aparicio Saravia, en Montevideo. La madre de la adolescente fue quien alertó a la Policía, luego de que su hija le manifestara que la mujer se había suicidado. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando los agentes llegaron al lugar encontraron el cuerpo de la víctima con diez heridas causadas por arma blanca: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en una de sus manos.



Ante la evidencia, los investigadores descartaron la hipótesis inicial de un suicidio y el caso pasó a ser asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Durante las diligencias, la adolescente ofreció varias explicaciones confusas sobre lo sucedido. Primero afirmó que su abuela se había autolesionado; posteriormente aseguró que intentó ayudarla y terminó causándole heridas; finalmente, declaró que un juego en línea le había ordenado atacarla.

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Familiares de la menor indicaron que esta había permanecido internada por un diagnóstico de esquizofrenia y que, días antes del crimen, se habría fugado del centro médico sin recibir el alta correspondiente para trasladarse a vivir con su abuela.

Según el medio uruguayo Subrayado, fuentes de la investigación señalaron que la menor es imputable, al considerar que comprendía el carácter ilícito de sus actos al momento del homicidio. No obstante, indicaron que requiere atención psiquiátrica, pues habría suspendido tanto su tratamiento médico como la medicación que recibía. Así las cosas, la Fiscalía dispuso que la adolescente fuera trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para ser evaluada por especialistas en salud mental. Una vez reciba el alta, deberá permanecer durante 150 días en internación preventiva en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, mientras continúa el proceso judicial.

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La imputación fue formalizada por “presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”, según cita Todo Noticias.

María Paula Rodríguez Rozo

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