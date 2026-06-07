Terremoto de magnitud 7,8 en Burias, Filipinas activa alerta de tsunami en el Pacífico

Un sismo de magnitud 7,8 se registró en la región de Burias, Filipinas este 7 de junio de 2026 (UTC), con una profundidad estimada de 35 kilómetros, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS NEIC). El evento generó una alerta de tsunami en zonas cercanas al epicentro y activó el monitoreo sísmico en distintas regiones del océano Pacífico.

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Tras el evento principal, los sistemas internacionales de monitoreo oceánico advirtieron sobre posibles variaciones en el nivel del mar, lo que llevó a la emisión de alertas de tsunami para algunas zonas costeras del Pacífico. El sismo, que alcanzó una magnitud de 7,8, se produjo a una profundidad de 35 kilómetros. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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Las autoridades japoneses también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio.



Por lo menos una persona muerta tras terremoto en Filipinas

Las autoridades filipinas también comenzaron a reportar las primeras afectaciones asociadas al sismo. De acuerdo con información divulgada por la AFP, una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas en el sur de Filipinas tras el fuerte movimiento telúrico registrado cerca de la isla de Mindanao.

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"Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos. "Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela. "¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha gritar a una persona en el video.

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No hay alerta de tsunami para la costa Pacífica colombiana

En paralelo, las autoridades colombianas realizaron un seguimiento permanente de la situación. La Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe amenaza de tsunami para el litoral Pacífico colombiano. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del evento y continúan monitoreando cualquier cambio que pueda presentarse en el comportamiento del océano Pacífico.

"No existe amenaza de Tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,8 registrado a las 6:38 p. m. (hora de Colombia) en Mindanao, Filipinas", indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad señaló que, tras los análisis efectuados por sus centros de monitoreo y sistemas de observación oceánica, no se identificaron condiciones que representen riesgo para las costas del país.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co