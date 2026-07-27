El increíble origen de Nico Williams: de cruzar el desierto a campeón del mundo

Varias de las figuras que dejó la Copa del Mundo 2026 están en la Selección de España, los campeones. Entre ellos, uno de los que brilla en la cancha y en otros espacios de relevancia internacional es Nico Williams, de 24 años, el asistente estrella del conjunto azulgrana a pesar de las molestias físicas que enfrentó en el desarrollo de la competencia.

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El deportista tiene una historia familiar que da todo el contexto a su actitud ganadora y habilidad de sobreponerse a los momentos difíciles. Él y su hermano Iñaki Williams se han convertido en personajes inspiradores para todos aquellos que algún día deciden abandonar su país de origen buscando mejores oportunidades.



¿Quién es Nico Williams?

Nico Williams cumplió 24 años el pasado 12 de julio, días antes de convertirse en un campeón del mundo. Sin embargo, el trasfondo de la familia Williams, que hoy ondea con orgullo la bandera de España al ser clave para otorgarle el segundo título a ese país, empezó años atrás en Ghana, país de África Occidental, al cual Iñaki Williams representó en esta Copa Mundo.



Los hermanos Williams, hoy convertidos en estrellas internacionales del balompié, son el resultado de los esfuerzos de sus padres, quienes en 1994 decidieron abandonar Ghana en búsqueda de mejores oportunidades en Europa. La travesía no fue sencilla, pues la pareja de esposos recorrieron a pie gran parte del viaje y a esto hay que sumarle que en ese momento María, la madre de los futbolistas, estaba embarazada de Iñaki.

El mismo Nico contó con admiración en una entrevista que una parte del recorrido que hicieron sus padres desde Ghana a España, que incluyó atravesar el desierto del Sahara, su mamá la hizo descalza. Uno de sus primeros destinos fue el enclave español de Melilla, en el norte de África, donde dijeron que estaban huyendo de la guerra de Liberia y pidieron asilo político.



Iñaki Mardones Aja, sacerdote que trabaja en el servicio de atención religiosa católica del hospital Marqués de Valdeciila de Santander, reveló a la BBC Mundo que "durante muchos años, creía que venían de Liberia. En ese entonces, yo pertenecía a un grupo de atención de Cáritas para inmigrantes. Los padres de Nico llegaron a Bilbao de mano de Cáritas. Como yo sabía inglés, me pidieron que estuviera en el grupo, así que los fui a recoger en la estación de tren. En el informe colocaron que tenían un 5 en castellano y les empecé a hablar en castellano, pero pusieron una cara de extrañeza. Les hablé en inglés y se tranquilizaron".



El religioso destacó que los Williams estuvieron en una pensión hasta que se les habilitó un apartamento. En medio de una de las visitas que Mardones le hizo a la pareja notó que María tenía algunas molestias por el embarazo, por lo que decidió llevarla al hospital, donde les avisaron que estaba en trabajo de parto. Horas más tarde, el sacerdote y Félix -esposo de María- recibieron la noticia de que el bebé había nacido sano y Mardones recibió una sorpresa adicional: el bebé llevaría su nombre.



"Que te digan si le pueden dar tu nombre a un crío que va a nacer siempre es un inmenso regalo, un gran honor, y que luego ese chaval llegue adonde ha llegado es tremendo. La madre para distinguirnos nos decía: 'Iñaki pequeño, Iñaki grande'. Y años después cuando estuve con ellos les dije que ahora era al revés: 'Iñaki grande es el jugador'", aseguró el sacerdote.

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La familia finalmente se estableció en una granja en la que los padres de Iñaki y Nico Williams empezaron a trabajar, hasta que el primogénito alcanzó la edad escolar y se trasladaron a Pamplona, donde nacería en 2002 el segundo hijo del hogar: Nicholas Williams Arthuer. En esos años, los hermanos crecieron junto a su madre, pues Félix decidió buscar trabajo en Londres para mantener a su familia y, luego de 10 años fuera de España, regresó con ellos a Bilbao.

"Mis padres arriesgaron sus vidas para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos un futuro mejor. Y lo consiguieron. Siempre agradeceré lo que mi padre y mi madre hicieron por nosotros: son luchadores, nos inculcaron el respeto, el trabajo duro, todos los días, que nadie te regala nada", detalló Nico en el pasado.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co