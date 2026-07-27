Nube de fuego, el fenómeno que Francia presenció por primera vez tras graves incendios

Los bomberos que luchan contra los devastadores incendios en Francia se enfrentan a una nueva amenaza: inmensas nubes de fuego que generan su propio viento e incluso rayos que pueden provocar nuevos incendios. Conocidas como " nubes de fuego" o pirocúmulonimbos, estas tormentas de aspecto amenazador se originan por incendios forestales extremos y pueden agravar condiciones ya de por sí extremadamente peligrosas.

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Este fenómeno, nuevo en Francia, es otra consecuencia del cambio climático provocado por el ser humano, según el investigador francés Jean-Baptiste Filippi, experto en incendios forestales. Mientras los bomberos del suroeste de Francia luchan por controlar un incendio forestal antes de que otra ola de calor azote el país, Filippi explicó el fenómeno.



¿Qué es una nube de fuego?

El experto dijo que una nube de fuego es "una tormenta donde se forma una columna de aire sobre un incendio. Comienza como una pequeña nube blanca: un cúmulo, que se forma cuando el vapor de agua se convierte en diminutas gotitas".

Agregó que "cuando el sol calienta el suelo, el vapor de agua se condensa repentinamente. El cúmulo se convierte en una nube mucho más grande, que contiene miles de toneladas de agua en suspensión. Luego, cuando el aire circundante se calienta lo suficiente, forma una columna con una nube en forma de yunque: el cumulonimbo".



Filippi dijo que con eso, se condensa aún más aire y genera más energía. "Con corrientes ascendentes de más de 150 kilómetros por hora. Después llueve, pero la lluvia se evapora antes de llegar al suelo".



El fenómeno es común en Portugal, el estado de California, en Estados Unidos, y en Australia. "En Portugal, habían sido raras hasta que los devastadores incendios de 2017 en Pedrogao Grande cambiaron la situación. En Francia, las nubes pirocumulonimbos son bastante recientes. Hubo algunas en Landiras, al sur de Burdeos, en 2022, pero no por mucho tiempo".



¿Es el cambio climático el culpable de que se forme una nube de fuego?

El experto asegura que el fenómeno, las olas de calor y los recientes incendios son una consecuencia del calentamiento global. "Si bien las tormentas eléctricas son comunes en la región de este incendio, la presencia de tormentas eléctricas tras tres olas de calor consecutivas es una combinación nueva", indicó.

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Los servicios meteorológicos pueden predecir las tormentas eléctricas, "pero como estas tormentas se ubican directamente sobre un incendio, necesitaríamos conocer su ubicación exacta con antelación. Eso es imposible. Podemos predecir las condiciones que darán lugar a estos incendios, pero no sabremos con exactitud dónde se producirán".