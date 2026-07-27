Tiroteo en Seattle deja 3 muertos y 4 heridos, entre ellos un niño: ¿qué pasó con los autores?

Un tiroteo cerca del emblemático Space Needle de Seattle, en Estados Unidos, causó el domingo tres muertos y al menos cuatro heridos, entre ellos un niño pequeño, informaron las fuerzas de seguridad. El incidente ocurrió durante el festival gastronómico Bite of Seattle, con más de trescientos puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad que se realiza en una popular zona turística de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, reconocida por la Space Needle, una torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962. (Lea también: Sospechosas muertes de 8 personas, incluyendo 6 niños, en incendio en EE. UU.; hay heridos de bala)



¿Qué se sabe de los autores del tiroteo en Seattle?

Según el subdirector de la policía Tyrone Davis, se oyeron disparos alrededor de las seis de la tarde del domingo 26 de julio. "Creemos que dos personas se estaban disparando entre sí" en el lugar, donde se recuperaron dos armas, añadió, asegurando que "no existe ninguna amenaza importante para la comunidad". La policía local dio cuenta de tres muertos en el tiroteo.

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El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que se habían desplegado agentes del equipo SWAT de la Patrulla Estatal para ayudar a la policía local. La alcaldesa Katie Wilson calificó el tiroteo de "acto de violencia atroz". Indicó que "nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que les acompañan", afirmó en un comunicado.

La policía de Seattle informó que dos personas murieron en el lugar de los hechos, en el Seattle Center, y una tercera falleció en el hospital. La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declaró que recibieron a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 y otra de edad desconocida que fue enviada al quirófano. Según el subdirector de la Policía, las personas hospitalizadas se encuentran en "condición estable".



Varios testigos dijeron al canal de televisión de Seattle KIRO que escucharon múltiples disparos antes de salir corriendo. "Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros", contó Nick Bate a la cadena. "Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo", dijo un testigo a la AFP.



Sobre los responsables, la policía local afirma haber detenido a un sospechoso y busca a otro.

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Estados Unidos ha registrado durante 2026, 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE