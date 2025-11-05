Revelan causa de muerte de Jaime Esteban Moreno: las lesiones que tenía tras brutal golpiza

Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, egresado de la Universidad de los Andes y señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, no aceptó los cargos que le fueron imputados durante la audiencia realizada este miércoles 5 de noviembre ante el juez 37 de garantías de Bogotá.

El procesado fue acusado formalmente por el delito de homicidio con circunstancias de agravación, en calidad de coautor, por los hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, luego de una fiesta de Halloween. De acuerdo con el juez José Alejandro Hofmann, “queda claro que el señor aquí presente, procesado Juan Carlos Suárez Ortiz, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de titular de la acción penal, por el delito de homicidio en calidad de coautor”.



El funcionario explicó que la conducta imputada fue cometida “colocando a la víctima en situación de inferioridad o indefensión”, y señaló que el rango punitivo previsto para este tipo de delito oscila entre 40 y 50 años de prisión. Según añadió, en caso de que el procesado hubiera aceptado los cargos, la pena podría reducirse hasta la mitad. Sin embargo, Suárez Ortiz se declaró inocente ante los señalamientos y decidió no allanarse. La audiencia, que se extendió por varias horas, fue suspendida a petición de la Fiscalía y la representación de las víctimas, y continuará este jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana, cuando se reanudará la solicitud de medida de aseguramiento.



Durante la diligencia, la Fiscalía presentó los resultados de la investigación, que incluye videos de cámaras de seguridad, testigos presenciales y el informe médico forense sobre las causas de la muerte de Jaime Esteban Moreno, de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes.



Según la fiscal del caso, la víctima fue brutalmente golpeada en la calle 64 con carrera 14, luego de salir del establecimiento Before Club +, en compañía de un amigo. “Debo señalar que se encontraba el señor Jaime Esteban con su amigo, ellos estaban departiendo en un establecimiento comercial denominado Before Club +, ubicado en la avenida Caracas #63-83. Cuando salieron de este establecimiento, esto fue a las 3:25 a. m., se dirigían en dirección hacia el local comercial Oxxo en la calle 64 #14-10”, relató. En ese trayecto, un hombre identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, “quien para estos hechos se presentaba con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con un pantalón de color negro, fue quien propinó un puño en la espalda de la víctima”, señaló la fiscal. El golpe hizo que Jaime Esteban cayera al suelo, donde fue agredido nuevamente con “varias patadas en la cara y el cuerpo”.

Otro sujeto, identificado como Ricardo González, también participó en el ataque y se encuentra fugitivo. La fiscal describió que durante la agresión “una mujer, vestida con disfraz azul, motivaba para que siguiera realizando esta actividad”. Mientras los presuntos agresores se alejaban del lugar, el joven permanecía tendido en el suelo, “botando sangre por la nariz y la boca” y que fue un vigilante de la zona quien avisó a la Policía Nacional.

Las unidades trasladaron al estudiante al Hospital Chapinero, donde ingresó en grave estado de salud. “De acuerdo con la historia clínica, se señaló que llegó en mal estado de salud con alto riesgo de complicaciones a corto y mediano plazo. Fue necesario trasladarlo posteriormente al Hospital Simón Bolívar y allí ingresó en un contexto de politraumatismos secundarios a múltiples golpes contundentes a cara, cráneo y tórax”, explicó la investigadora durante la audiencia.

El informe médico presentado indica que el joven fue sometido a una cirugía de emergencia. “Se señaló que tenía un pronóstico reservado y una alta probabilidad de mortalidad. En este procedimiento se identificó un hematoma subdural drenado y múltiples contusiones pronto temporales izquierdas”, detalló la funcionaria.

Hacia las 6:33 de la tarde del 31 de octubre, Jaime Esteban ingresó a la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un paro respiratorio. Quince minutos después, a las 6:48 p. m., se confirmó su fallecimiento. El reporte oficial de la Subred Integrada de Salud Norte de Chapinero indicó que “la víctima ingresó con múltiples traumas, entre ellos trauma encefálico, y que fue trasladado a reanimación”.

El dictamen de medicina legal concluyó que la muerte del estudiante fue producto de una afectación de órganos vitales. “Se determinó que hubo una afectación de órgano vital. En sus conclusiones se indica que el mecanismo traumático de lesión contundente generó una incapacidad médico-legal de 55 días y comprometió la vida del usuario”, citó la fiscal. La historia clínica también describe el estado crítico en el que fue recibido el paciente. “Al ingreso, paciente en mal estado general con Glasgow 5/15, por lo que se traslada a las salas de reanimación. Ingreso del paciente en muy mal estado general, con sangrado, con evidencias de múltiples traumas a nivel de cuero cabelludo, edema preorbitario bilateral y sangrado a nivel bucal”, se leyó en el expediente.

La Subred Norte de Bogotá confirmó que, por la gravedad de las heridas, el joven tuvo que ser remitido del Hospital Chapinero al Hospital Simón Bolívar, donde finalmente murió. La Fiscalía aseguró que cuenta con pruebas sólidas que vinculan directamente a Suárez Ortiz con la agresión, entre ellas grabaciones y declaraciones de testigos. Uno de ellos, identificado como Juan David, amigo de la víctima, presenció los hechos y señaló al procesado como uno de los responsables. Este testimonio permitió su captura en la calle 69 con carrera 14, horas después del ataque.

El ente investigador señaló que Suárez Ortiz fue detenido junto a dos mujeres que lo acompañaban en la madrugada del 31 de octubre, pero que fueron dejadas en libertad al no encontrarse elementos de prueba en su contra.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

