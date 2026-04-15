Países de Europa que no les piden visa a los colombianos en 2026: solo necesita pasaporte

En 2025, Reino Unido reinstauró el requisito de visa para los ciudadanos colombianos. Esta medida se implementó debido al incremento en las solicitudes de asilo por parte de colombianos durante el período en que no se requería visa. Por lo tanto, los colombianos que deseen viajar al Reino Unido en 2026 deberán tramitar una visa de turismo antes de su viaje. Sin embargo, existen varios países en Europa que continúan permitiendo la entrada de colombianos sin necesidad de visa, solo con el pasaporte vigente.



Ahora bien, antes de hablar de los países que no piden visa a colombianos, es clave entender cómo cambió el ingreso al continente con la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea. Este sistema comenzó a aplicarse de forma progresiva desde el 12 de octubre de 2025 y quedó plenamente operativo el 10 de abril de 2026 en los países del espacio Schengen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El EES reemplazó el sellado manual del pasaporte por un registro digital que controla de manera automática cada entrada y salida de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los colombianos que viajan por turismo, negocios o tránsito de corta duración, es decir, hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Con el EES, viajar a Europa sin visa sigue siendo posible para los colombianos, pero el control fronterizo ahora es distinto. En el primer ingreso después de la puesta en marcha del sistema, el viajero debe permitir el registro de datos biométricos, que incluye fotografía facial, huellas dactilares y datos del pasaporte, además de la fecha y el lugar de entrada. Esa información queda almacenada en una base de datos europea durante varios años y se utiliza para verificar automáticamente el tiempo de permanencia permitido en futuras entradas.



En los viajes posteriores, el control suele ser más rápido, ya que el sistema solo contrasta la identidad con los datos ya registrados. El EES no es una visa ni un permiso previo, pero sí es una medida obligatoria de control que todos los viajeros exentos de visa deben cumplir al llegar a Europa en 2026.



Países de Europa que no piden visa a los colombianos

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Croacia Chipre República Checa Dinamarca (sin Groenlandia ni las Islas Feroe) Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia (sin los territorios de ultramar) Grecia Hungría Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Noruega Países Bajos Polonia Portugal Rumania Suecia Suiza

¿En qué casos un colombiano puede viajar sin visa a estos países?

El acuerdo de exención de visa permite a los ciudadanos colombianos viajar a los países europeos mencionados para una variedad de propósitos. Estos incluyen:



Turismo : disfrutar de las atracciones turísticas, paisajes y cultura del país.

: disfrutar de las atracciones turísticas, paisajes y cultura del país. Visitas a amigos o familiares: pasar tiempo con seres queridos que residen en el país de destino.

pasar tiempo con seres queridos que residen en el país de destino. Asistencia a eventos: participar en conferencias, ferias, exposiciones y otros eventos de interés.

participar en conferencias, ferias, exposiciones y otros eventos de interés. Intercambios culturales y deportivos: tomar parte en actividades culturales y deportivas, promoviendo el intercambio y la cooperación internacional.

tomar parte en actividades culturales y deportivas, promoviendo el intercambio y la cooperación internacional. Reuniones de negocios: realizar actividades comerciales, asistir a reuniones y explorar oportunidades de negocio.

realizar actividades comerciales, asistir a reuniones y explorar oportunidades de negocio. Cubrir periodísticamente o medios de comunicación: realizar reportajes, entrevistas y otras actividades relacionadas con los medios de comunicación.

realizar reportajes, entrevistas y otras actividades relacionadas con los medios de comunicación. Tratamiento médico: recibir atención médica y tratamientos especializados.

recibir atención médica y tratamientos especializados. Estudios de corto plazo: participar en cursos, talleres y programas educativos de corta duración.

Condiciones de entrada y requisitos para viajar a estos países

Según la Cancillería, para viajar a los países europeos que no requieren visa para los colombianos, es fundamental cumplir con ciertas condiciones de entrada y presentar los documentos necesarios. Esta lista no debe considerarse exhaustiva, ya que las autoridades pueden solicitar documentos adicionales según el caso:



Requisitos generales

Pasaporte válido y vigente: el pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de entrada al país. Tiquetes aéreos de regreso: es necesario presentar los tiquetes que confirmen el regreso al país de procedencia. Justificación del motivo de la estancia: se debe proporcionar una explicación clara del propósito del viaje, como turismo, visitas a familiares, asistencia a eventos, entre otros. Comprobación de medios de subsistencia: es indispensable demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estancia y el regreso. Esto puede incluir dinero en efectivo, tarjetas de crédito, entre otros. Sistema de información Schengen: no estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión emitidas por el Sistema de Información Schengen. Seguridad y salud pública: no ser considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados Miembro.

Documentos indispensables

Es esencial portar y presentar en formato físico los siguientes documentos:



Tiquetes aéreos de regreso: confirmación de los tiquetes de regreso al país de procedencia.

confirmación de los tiquetes de regreso al país de procedencia. Reserva de alojamiento o carta de invitación: Prueba de una reserva de alojamiento válida y vigente o una carta de invitación de un residente del país de destino.

Prueba de una reserva de alojamiento válida y vigente o una carta de invitación de un residente del país de destino. Prueba de medios suficientes de subsistencia: documentación que demuestre la disponibilidad de recursos económicos suficientes, como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, entre otros.

documentación que demuestre la disponibilidad de recursos económicos suficientes, como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, entre otros. Documento justificativo del propósito del viaje: evidencia del motivo del viaje, como asistencia a eventos, conferencias, reuniones, entre otros.

evidencia del motivo del viaje, como asistencia a eventos, conferencias, reuniones, entre otros. Certificado de cursos cortos: en caso de inscripción a estudios de corta duración, presentar el certificado correspondiente.

Además de los documentos mencionados, las autoridades pueden solicitar otros documentos al momento de la llegada al país. Estos pueden incluir:



Seguro de viaje: cobertura de posibles gastos médicos y de repatriación.

Tiquetes de trayectos internos: confirmación de los tiquetes para trayectos dentro de los Estados parte del acuerdo.

Justificativos de domicilio: en caso de recibir una invitación, presentar documentación que confirme el domicilio del anfitrión.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL