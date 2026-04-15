Joven de 16 años habría asesinado y abusado de su hermanastra dentro de crucero en el Caribe

El terrible hallazgo del cuerpo de una mujer en un crucero de Estados Unidos levantó muchas dudas entre las autoridades. Envuelta entre mantas y cubierta por chalecos salvavidas, así fue encontrada la joven Anna Kepner dentro del crucero Carnival Horizon. Casi seis meses después ya habría un presunto sospechoso: su hermanastro.



La joven porrista fue hallada sin vida el 7 de noviembre por una empleada del crucero, mientras vacacionaba con su familia, compuesta por su papá, la madrastra y dos hermanastros. La autopsia de Kepner, practicada por el condado de Miami-Dade, reveló que esta chica no habría muerto por causas naturales, sino por asfixia, por lo que se inició una investigación para esclarecer su fallecimiento. Al parecer, alguien la habría ahogado con un brazo puesto alrededor de su cuello.

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En el mes de abril, se reveló que el hermanastro de Kepner, identificado como “T.H.” por las autoridades, estaría vinculado al caso. El joven de 16 años ahora enfrenta cargos por asesinato y abuso sexual agravados, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Aunque se trata de un menor de edad, NBC News señaló que el adolescente fue trasladado al sistema judicial para adultos por petición de la Fiscalía.



Este mismo medio indica que el menor de edad fue puesto en libertad bajo custodia de un guardián, pero según documentos judiciales, no se trataría de ninguno de sus padres. En febrero, el joven fue visto en el tribunal de Miami.

Con este nuevo giro en el caso de Kepner, el ente judicial de Florida reveló más pormenores del caso que hasta ahora eran desconocidos. El crimen habría ocurrido mientras el navío se encontraba en aguas internacionales de camino a Miami, el destino final de los pasajeros. “T.H. presuntamente agredió sexualmente e intencionadamente mató a Kepner”, relata el comunicado. El recuento de los hechos indica que la joven había indicado que iría a dormir más temprano de lo usual porque no se sentía bien.



Consciente del dolor que atraviesa la familia de Kepner ante este cambio de la investigación, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones manifestó su sincero pésame por la “pérdida inimaginable”. “Un gran jurado federal dictó una acusación formal por delitos graves que presuntamente ocurrieron a bordo de una embarcación en aguas internacionales”, señaló.



Paula Rozo

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