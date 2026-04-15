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Noticias Caracol  / MUNDO  / Encuentran en España un cuerpo sin vida que podría ser el de una colombiana desaparecida

Encuentran en España un cuerpo sin vida que podría ser el de una colombiana desaparecida

El cadáver fue hallado en inmediaciones de una autopista y sería de una mujer de Cali que desapareció hace 10 meses en el aeropuerto de Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
AFP

La Policía Nacional de España encontró un cuerpo en las inmediaciones de una carretera de Madrid que podría corresponder al de una mujer colombiana de 63 años que desapareció en el Aeropuerto de Madrid-Barajas hace diez meses. El cadáver fue encontrado a finales del mes pasado en las inmediaciones de la autopista R-2 de Madrid y, a falta del resultado de las pruebas de ADN, las fuentes subrayan que "todo apunta" a que el cadáver encontrado en Madrid es el de Orlinda, la mujer desaparecida, y ya se lo han comunicado a la familia.

Orlinda, nacida en Cali, desapareció hace diez meses en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde hacía escala procedente de Ibiza, isla a la que viajó para visitar a unos familiares, y antes de embarcarse en un vuelo con destino a su país. Según publica el diario 'El Mundo', la investigación policial descarta una muerte violenta, ya que la mujer padecía un deterioro cognitivo y pudo despistarse al salir al exterior del aeropuerto.

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El hallazgo del cadáver se produjo de manera fortuita por parte de operarios que se encontraban realizando tareas de desbrozo y mantenimiento en las inmediaciones del peaje de la R-2, a unos seis kilómetros del aeropuerto. Las cámaras de seguridad captaron a la mujer en una rotonda cercana al aeropuerto, donde intentaba detener un vehículo, tras lo que habría emprendido un camino a pie por las inmediaciones del aeropuerto.

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EFE

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