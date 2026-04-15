Nuevo director de Disney anuncia el despido de hasta 1.000 trabajadores

El nuevo director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, confirmó por medio de un memorando enviado a sus trabajadores que realizará despidos esta semana que afectarán hasta 1.000 empleados de marketing y marca, informó Variety.

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Los recortes se producen tras la creación de una nueva división de marketing y afectarán a funciones en los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión, ESPN, así como a las áreas de producto y tecnología y a los grupos corporativos, según la publicación.



Disney tiene más de 200 mil empleados

"Durante los últimos meses, hemos analizado cómo podemos optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la empresa para garantizar que ofrecemos la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney", señaló el comunicado enviado a los trabajadores.

"Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa y ya hemos comenzado a notificar a los empleados afectados", añadió.



Disney informó tener alrededor de 231.000 empleados a tiempo completo y parcial a septiembre de 2025 (final de su año fiscal).



Esta es la primera gran reestructuración bajo la dirección de D'Amaro, quien relevó a Bob Iger (2005-2020, 2022-2026). El ejecutivo asumió el cargo el 18 de marzo. Cuando Iger regresó como director ejecutivo en 2022, Disney eliminó más de 8.000 puestos de trabajo, de los cuales las áreas de entretenimiento, ESPN y operaciones corporativas fueron las más castigadas en los últimos años.

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Las acciones de la compañía han perdido casi la mitad de su valor desde sus máximos de 2021. (Lea también: ¿Qué pasará con las tarjetas y productos de Scotiabank Colpatria tras integración con Davivienda?)

Así como Disney, se conoció a inicios de abril que Sony Pictures Entertainment despedirá a "unos pocos cientos" de los aproximadamente 12.000 empleados que trabajan para la compañía a nivel global, concentrándose principalmente en Estados Unidos, donde se ubica la mayor parte de su plantilla, informó su director ejecutivo y presidente, Ravi Ahuja, en un memorando recogido por medios locales.

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Ahuja, indicó la revista Variety, subrayó que estos cambios no responden a motivos de reducción de costos, sino a una decisión "dirigida y estratégica" para concentrar recursos en áreas clave de crecimiento.

Entre las prioridades señaladas por la empresa se encuentran la estrategia de franquicias y la expansión de marcas, incluidos concursos y game shows, el desarrollo de anime, experiencias y contenido de próxima generación, contenido nativo para plataformas digitales y YouTube, así como la conectividad dentro del ecosistema de Sony, incluyendo adaptaciones de videojuegos.

"Durante el último año, hemos perfeccionado nuestra estrategia y definido con mayor claridad dónde creemos que se encuentran las mayores oportunidades", indicó Ahuja, según Variety.

Agregó que para respaldar el crecimiento de la empresa se requieren cambios en la estructura y en las inversiones, por lo que algunos empleados dejarán la compañía. "En los próximos meses, los líderes empresariales compartirán más detalles a medida que se definan los planes y las prioridades", dijo.

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El cambio busca "reorientar" a la compañía para prosperar en una industria en constante evolución. "Al alinear nuestra estructura y recursos con nuestras prioridades estratégicas, avanzaremos con mayor claridad e impulso y estamos mejor preparados para la innovación y la resiliencia", señaló Ahuja.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE