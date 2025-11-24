Raptados a mitad de la noche: oscuras historias de la secta Lev Tahor, hallada en Yarumal, Antioquia

Las autoridades de Colombia rescataron a 17 menores de edad de una secta judío ortodoxa en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Cinco de los miembros de la secta Lev Tahor contaban con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según informó Migración Colombia.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso sexual y malos tratos a menores de edad en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país junto a menores, trasladados a un centro custodiado por el gobierno tras su rescate. Tropas del grupo del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ingresaron a un hotel en Yarumal, donde fueron encontrados los menores con los miembros de la secta.



"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración Colombia en un comunicado en su cuenta de X, junto a una foto de algunas de las menores sin el rostro indentificable y cubiertas con túnicas negras de pies a cabeza. Los menores son de distintas nacionalidades como Guatemala, Estados Unidos y Canadá, según un reporte policial. La operación de rescate se realizó el sábado 22 de noviembre.



"Existen indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso", apuntan las autoridades. La policía internacional va detrás de la secta y emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus adeptos. Estaban en Colombia, según las autoridades, "buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares".

¿Qué es la secta Lev Tahor y en qué países ha hecho presencia desde su fundación?

Lev Tahor es una secta judía fundada en Israel y que costa de cerca de 200 miembros en el mundo. Han sido procesados en diferentes partes por delitos como abuso sexual infantil, pedofilia y trata de personas. En diciembre de 2024 fueron rescatados en Guatemala 160 niños en poder de ese grupo. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores. La secta se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en el país centroamericano en 2013, pero también han tenido conflictos con autoridades de México y Canadá .

Actualmente, varios líderes de la secta judía Lev Tahor están siendo procesados en Guatemala por varios delitos relacionados con tráfico de menores de edad, por hechos relacionados con el rescate por parte de las autoridades de ese país de 160 niños en poder de esta secta.



Raptados a mitad de la noche: condenas contra miembros de la secta Lev Tahor

La justicia estadounidense ha condenado a varios de los miembros de la secta por diversos delitos. La Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, dio detalles en noviembre de 2021 sobre la condena contra Nachman Helbrans y Mayer Rosner, ambos ciudadanos de ese país, que efectuaron un plan para secuestrar a una niña de 14 años y a un niño de 12, y obligar a la primera a tener relaciones sexuales con su "esposo" mayor de edad.

Helbrans y Rosner fueron condenados por los delitos de explotación sexual infantil y secuestro tras un juicio con un jurado que duró cuatro semanas. Los dos procesados también habían sido señalados de liderar dicha secta. "Idearon un plan para secuestrar a una niña de 14 años y a un niño de 12 años de su madre en Woodridge, Nueva York. Posteriormente, los acusados cruzaron ilegalmente la frontera estadounidense con los niños hasta México", según se lee en un comunicado de la fiscalía neoyorquina.

El caso se remonta a 2017, Helbrans había organizado el matrimonio de su sobrina de 12 años con un hombre de 18. "Se casaron religiosamente al año siguiente, cuando ella tenía 13 años y su 'esposo' 19, e inmediatamente iniciaron una relación sexual con el fin de procrear". Los líderes de la secta, según el informe de la justicia estadounidense, "exigían a las jóvenes novias que tuvieran relaciones sexuales con sus esposos, que dijeran a la gente de fuera de Lev Tahor que no estaban casadas, que fingieran ser mayores y que dieran a luz en sus casas en lugar de en un hospital, para ocultar al público la corta edad de las madres".

La madre de la niña, que también pertenecía a la secta, hizó que huyeron cuando dejó de sentirse segura dentro del grupo religioso. La mujer se estableció con sus hijos en Nueva York y es cuando Helbrans y Rosner idearon el plan para secuentras a los menores de edad para llevarlos de regreso a la secta. "En diciembre de 2018, secuestraron a la niña y a su hermano en plena noche de una casa en el norte del estado de Nueva York y los transportaron a través de varios estados hasta llegar a México. Los acusados utilizaron disfraces, alias, teléfonos móviles, documentos de viaje falsos, una aplicación encriptada y un pacto secreto para ejecutar su plan de secuestro".

Las autoridades revelaron que al momento del secuestro, los hoy condenados líderes de Lev Tahor buscaban asilo para su comunidad en la República Islámica de Irán. "Tras una búsqueda de tres semanas en la que participaron cientos de entidades policiales locales, federales e internacionales, los dos menores de edad fueron recuperados en México y devueltos a Nueva York. Posteriormente, alrededor de marzo de 2019 y marzo de 2021, miembros de Lev Tahor intentaron nuevamente secuestrarlos".

Los hermanos Yakov, Shmiel y Yoil Weingarten también fueron condenados por el mismo plan para secuestrar a la niña de 14 años, ya que también participaron con Helbrans y Rosner. “La sentencia de los hermanos Weingarten los responsabiliza por secuestrar a menores de su madre en plena noche, incluso con el fin de obligarlos a mantener relaciones sexuales con un adulto. Esta Fiscalía hará todo lo posible para proteger a los menores y utilizará todas las herramientas disponibles para investigar y enjuiciar a quienes los explotan sexualmente”.