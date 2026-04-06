Trayectoria de Artemis II EN VIVO | Misión conocerá la cara oculta de la Luna: detalles del evento

La Nasa informó que este lunes, en el quinto día de la misión Artemis II, la tripulación "batirá el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde la Tierra al sobrevolar la cara oculta de la Luna". Los cuatro astronautas, quienes ya iniciaron la fase final de su aproximación a la superficie lunar, tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar, un espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora y se trasmitirá en vivo.

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A bordo de la nave Orion, la tripulación — compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen— ya alcanzó el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad terrestre. En ese sentido, ya se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, según un funcionario de la Nasa.

Durante el eclipse que podrá observar este lunes, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra. En ese momento, los cuatro astronautas de Artemis II observarán a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, así como partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.



Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la Nasa para la misión Artemis II, describió la oportunidad de observar el eclipse como “un momento poético” tanto para la tripulación como para la humanidad.



El plan de observación de seis horas programado para la tarde del lunes incluirá el registro de características que puedan ayudar a los científicos a comprender cómo se formaron la Luna y el sistema solar, tales como cráteres, antiguos flujos de lava, y grietas y crestas generadas a medida que la capa exterior de la Luna se desplazaba lentamente a lo largo del tiempo.

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“Sé que los datos que obtengamos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores; pero, además, esta misión acercará la Luna a nosotros y nos unirá a todos, brindándonos un punto de conexión tangible con nuestro satélite”, puntualizó Young. La cobertura del evento por parte de la Nasa iniciará a las 12 m. hora Colombia. Siga aquí los hechos más relevantes del fenómeno histórico en vivo.

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Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

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*Con información de EFE y AFP