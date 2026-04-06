¿Por qué es tan importante que la misión Artemis II llegue al lado oscuro de la Luna?

Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes primero de abril la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

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Así, la nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha. La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.



En esta etapa la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento. La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.



"Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

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En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen. "Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

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El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.



Planes de sobrevuelo revisados

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar. Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

La Luna desde Orion. Nasa / AFP

¿Por qué es tan importante el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna?

Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas. "Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.

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Sobre la importancia del sobrevuelo a la cara oscura de la Luna, David Tovar, astrobiólogo y geólogo del Planetario, explicó en Noticias Caracol que estudiar esa parte no visible es fundamental por varias razones científicas y logísticas para el futuro de la exploración espacial.



Identificación de estructuras geológicas: estudiar esta zona permite identificar estructuras de impacto y regiones que no han sido detectadas o analizadas fácilmente por misiones anteriores.



Mejora de la cartografía lunar: los datos obtenidos en estos sobrevuelos son vitales para complementar la cartografía lunar (mapas geológicos y topográficos), ya que permiten observar detalles y rasgos de la superficie que no son visibles desde la Tierra.



Preparación para futuras misiones: la información recolectada sobre el terreno en esta cara es considerada esencial para planificar futuras misiones, tanto tripuladas como no tripuladas, que busquen llegar a la superficie lunar.



Complemento de datos previos: aunque existen mapas previos de otras misiones, el sobrevuelo de Artemis II permite obtener una mejor resolución y detalle de las estructuras, lo que ayuda a validar y enriquecer la información que ya se tiene.

Tovar también aclara un punto técnico importante: aunque se le llama "cara oscura", esta zona sí rota y recibe luz solar; lo que sucede es que tiene una rotación sincrónica con su traslación alrededor de la Tierra, lo que hace que desde nuestro planeta siempre veamos la misma cara. Para él, captar las primeras imágenes de esta zona una vez se recupere la comunicación tras el sobrevuelo será un momento "extraordinario".

(Además: Misión Artemis II EN VIVO | Tripulación conocerá la cara oculta de la Luna: detalles del evento)

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De hecho, insistió, cuando se dé el sobrevuelo -que será hacia las 12 del mediodía hora Colombia- por esa parte oscura de la Luna habrá una no conexión con el centro de comando.

NOTICIAS CARACOL

Con AFP