Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo "amenazas y ultimatums" de Trump

Irán afirmó este lunes, 6 de abril de 2026, que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

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“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.



"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta": Irán

El diplomático afirmó que un alto el fuego “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen" al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello. “Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, dijo.

Trump amenazó ayer de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes".



Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo. Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.



El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

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Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán — ya sea mediante su extracción del país o su dilución — son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Irán por el momento mantiene que quiere extender el control del estrecho más allá de la guerra y está preparando una ley para imponer un sistema de pago de peajes a los buques que quieran cruzar el estrecho.



Unión Europea advierte que la población civil iraní sería "la principal víctima" de escalada militar

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este lunes que, al igual que la población civil iraní es "la principal víctima" del régimen del país, también lo sería de una "ampliación de la campaña militar", en un contexto de amenazas por parte de Estados Unidos para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

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"Cualquier ataque contra infraestructuras civiles, en concreto contra instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable. Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y se aplica en todas partes", dijo el portugués a través de un mensaje en redes sociales, en el que añadió que "la población civil iraní es la principal víctima del régimen iraní. También sería la principal víctima de una ampliación de la campaña militar".

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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