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Colombiano será deportado de España luego de comprobarse brutal maltrato de mascota de su expareja

El caso mostró un hito en la legislación española con respecto al maltrato animal y las repercusiones en migrantes que incurran en esos delitos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Colombiano será deportado de España luego de comprobarse brutal maltrato de mascota de su expareja
Imagen de referencia.
Pexels

En una decisión judicial que marca un precedente sin igual en la justicia europea, un ciudadano colombiano de 29 años será deportado tras ser condenado por un brutal caso de maltrato animal. El sujeto, cuya identidad se mantiene bajo reserva por las autoridades, prefirió la expulsión del territorio español antes que cumplir una pena de cárcel efectiva, luego de haber terminado con la vida de 'Nala', la gata de su expareja. Según reportes del diario El País, este fallo es el primero en su tipo donde el maltrato animal conlleva consecuencias migratorias tan severas.

Los hechos que originaron esta sentencia ocurrieron el pasado mes de abril en la localidad de Torrevieja, Alicante. En plena calle Jacarilla, una zona residencial cercana a la playa del Acequión, el hombre protagonizó una escena de extrema crueldad que fue captada en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agresor apaleó al felino utilizando un mango de escoba, lo estampó contra una pared y continuó propinándole puntapiés incluso cuando el animal ya no presentaba signos vitales.

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La brutalidad del ataque alertó a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la Policía Local. Al llegar al lugar con cuatro patrullas, los agentes confirmaron el fallecimiento de la mascota y procedieron a reducir al atacante, quien mostraba signos evidentes de haber consumido drogas y alcohol. Tras ser llevado a un centro de salud y posteriormente al cuartel de la Guardia Civil, se inició un proceso judicial que escalaría hasta convertirse en un hito legal.

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La acusación, liderada en parte por la Asociación Leal (una entidad animalista), calificó el acto como un ejercicio de violencia vicaria. Este concepto es fundamental para entender la gravedad del caso: el agresor no solo buscaba dañar al animal, sino utilizar ese sufrimiento para ejercer un control psicológico y causar un dolor profundo a su expareja. Aunque no existían antecedentes previos de denuncias en la pareja, la exmujer del detenido presentó una denuncia por malos tratos poco después del arresto.

El dictamen final de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela sentenció inicialmente al hombre a 20 meses de prisión por un delito de maltrato animal agravado. Sin embargo, la legislación española permite que, en ciertos casos, la pena de cárcel sea conmutada por la expulsión del país. El condenado aceptó esta última opción, lo que implica que será devuelto a Colombia en las próximas horas y tendrá prohibido el ingreso a cualquier país de la Unión Europea durante los próximos cinco años.

La abogada Mari Carmen Luque, representante de la acusación particular, destacó a El País que esta resolución es histórica pues "la legislación también incluye la expulsión por un delito de maltrato animal", algo que hasta ahora no se había aplicado con tal contundencia. De hecho, se han activado vigilancias discretas por parte del Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional para localizar y asegurar la salida efectiva del individuo hacia su país de origen.

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Este caso envía un mensaje claro sobre la evolución de la justicia frente a la protección de los animales y la lucha contra la violencia de género. Si el ciudadano colombiano intentara regresar a España antes de cumplir el plazo de cinco años, no solo enfrentaría una nueva orden de expulsión más severa, sino que debería cumplir de manera obligatoria la parte proporcional de los 20 meses de cárcel que le fueron impuestos originalmente. Por ahora, su situación administrativa en el viejo continente queda cancelada hasta que prescriban sus antecedentes penales.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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