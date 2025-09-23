Trump advierte ante ONU que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes venezolanos

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región. "A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

En una intervención que sobrepasó ampliamente los 15 minutos protocolarios, Trump afirmó además que el reconocimiento de un Estado palestino es una "recompensa" por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza. También criticó a aliados y advirtió a enemigos, pero además anunció que se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "la semana que viene", tras cruzarse ambos mandatarios en el pasillo que da acceso al estrado.

El presidente estadounidense reiteró que Brasil merece aranceles y sanciones por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, pero luego sorprendió a la audiencia: "nos hemos abrazado y hemos decidido que nos veremos la semana que viene", dijo en alusión a Lula.



Las duras críticas de Trump a la ONU

El magnate se burló de la ONU durante su discurso ante la Asamblea General, al afirmar de que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprompter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas. Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprompter no funcionaba.



"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo desatando las risas del público. Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump. "Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", afirmó también provocando una carcajada de la audiencia.

El republicano usó esas dos anécdotas para cargar contra la ONU, un organismo cuya utilidad cuestionó porque lo acusó de no haberlo "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo. "Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado", zanjó.

No obstante, después le dijo al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que apoya a la ONU "al 100 %" pese a las duras críticas. "Nuestro país apoya a Naciones Unidas al 100 %. Creo que el potencial de Naciones Unidas es increíble. Realmente increíble. Puede hacer tanto... Lo apoyo. Puede que a veces esté en desacuerdo, pero lo apoyo totalmente", declaró al iniciar una reunión bilateral con Guterres.



Trump respalda que la OTAN derribe aeronaves rusas

Por otro lado, respaldó que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca. "Sí", se limitó a decir el republicano al ser preguntado sobre el asunto por la prensa al inicio de una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Al ser consultado sobre si respaldaría a los aliados de la OTAN, respondió que "depende" de las circunstancias. También mencionó haber oído hablar sobre la incursión de drones en Dinamarca, aunque aclaró que no tiene detalles al respecto y, por tanto, no puede emitir una opinión.

El mandatario también fue cuestionado sobre el estado de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania y fue preguntado sobre si sigue confiando en el mandatario ruso, Vladímr Putin, ante lo que ofreció un nuevo plazo: "Se lo haré saber dentro de un mes".

