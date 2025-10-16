Trump anuncia que se reunirá con Putin para "poner fin" a guerra entre Rusia y Ucrania: esto se sabe

El presidente Donald Trump anunció este 16 de octubre que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest tras lograr "grandes avances" en una llamada realizada el jueves, justo un día antes de que el líder ucraniano llegue a la Casa Blanca para impulsar la adquisición de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense.

Trump no especificó la fecha de la reunión en la capital húngara, que sería la segunda con Putin desde su regreso al cargo. Ambos se reunieron en Alaska el pasado 15 de agosto sin lograr avances significativos en el fin de la invasión rusa de Ucrania. La noticia del encuentro la difundió el mandatario norteamericano en su red social, Truth Social, donde apuntó: "El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania".

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio. Los comentarios de Trump representan el último giro radical en sus relaciones con Putin, tras expresar recientemente su creciente frustración con el líder del Kremlin por su negativa a alcanzar un acuerdo de paz.



Por lo pronto, se debe recordar que el republicano se reunirá este viernes en el Despacho Oval con Zelenski. El presidente Trump avanzó en su publicación que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin "y de mucho más". "Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

De acuerdo con Trump, la llamada fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Oriente Medio", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", subrayó.

