Cirujana permitió que su hija de 12 años perforara la cabeza de un paciente durante procedimiento

Cirujana permitió que su hija de 12 años perforara la cabeza de un paciente durante procedimiento

Una cirujana austriaca permitió que su hija menor de edad participará en un procedimiento médico de emergencia, razón por la cual ahora se encuentra en medio de un juicio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de oct, 2025
Imagen de referencia de cirujana.
Pexels

