En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El plan de altos funcionarios de Venezuela para que Maduro deje el poder y las reuniones con EE.UU.

El plan de altos funcionarios de Venezuela para que Maduro deje el poder y las reuniones con EE.UU.

Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos un gobierno en Venezuela sin Maduro, según el Miami Herald.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad