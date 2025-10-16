El plan de altos funcionarios de Venezuela para que Maduro deje el poder y las reuniones con EE.UU.

¿Un gobierno de transición en Venezuela? La vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, habría encabezado una propuesta a Estados Unidos para que ella sea quien lidere un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, con el objetivo de preservar la estabilidad política del país. Así lo aseguró un reportaje del Miami Herald, que cita fuentes cercanas a las discusiones.

Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sumados a un grupo de altos funcionarios venezolanos, según ese medio, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar.



¿Cuál es la primera oferta?

De acuerdo con el Miami Herald, la primera oferta fue presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell. En esta se contempla la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia.

De hecho, este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro, al parecer, ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a Estados Unidos la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.



Los detalles de la segunda propuesta

La segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Catar.



Los planes se presentaron mediante mediadores de Catar, donde Delcy Rodríguez mantiene una "relación significativa" con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario estadounidense.

Ese mismo medio de comunicación señaló que con estas propuestas "buscaron persuadir a sectores del Gobierno de Estados Unidos que un 'Madurismo sin Maduro' podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante".



La información trasciende un día después de que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez. AFP

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en cinco ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en lo que va de la Administración de Trump, quien ha justificado las acciones porque, según él, buscaban introducir drogas a Estados Unidos.

Pero, cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Maduro, Trump indicó el miércoles que sería "ridículo" responder a esa pregunta.

En tanto, el Gobierno venezolano expresó el miércoles que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por el Miami Herald, la administración Trump habría desestimado las propuestas de transición en Venezuela después de que informes internos concluyeran que eran un intento de preservar las estructuras criminales del régimen bajo una nueva apariencia.

Así las cosas, el círculo de Trump adoptó la política de rechazar cualquier negociación que involucrara a funcionarios gubernamentales sancionados por Estados Unidos o vinculados a la maquinaria represiva y criminal del régimen.

