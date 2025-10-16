En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La escalofriante primera declaración del doble feminicida en Argentina tras captura: "Un mártir"

La escalofriante primera declaración del doble feminicida en Argentina tras captura: "Un mártir"

El hombre está siendo acusado por matar a su expareja, su exsuegra, a un conductor de aplicación y de secuestrar a su propio hijo en medio de un meticuloso plan que ideó para cometer los crímenes. Estos son los detalles del caso.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
La escalofriante primera declaración del doble feminicida en Argentina tras captura
La escalofriante primera declaración del doble feminicida en Argentina tras captura
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad