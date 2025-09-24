Trump arremete contra regreso del programa de Jimmy Kimmel y amenaza con medidas a la cadena ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el regreso este martes del programa del humorista Jimmy Kimmel, luego de que estuvo suspendido unos días debido a presiones sobre los canales de TV que lo transmiten.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se debe recordar que Disney, dueña de la televisora ABC que emite "En Vivo con Jimmy Kimmel", suspendió el pasado miércoles el programa nocturno de variedades luego de que el gobierno amenazara con retaliaciones tras desaprobar comentarios hechos por el presentador en su edición del lunes sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha y aliado de Trump, Charlie Kirk.

El regreso del show fue anunciado por el conglomerado de entretenimiento, que indicó que no será transmitido en buena parte del país: "Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", explicó este lunes a través de un comunicado en el que se destacó que los últimos días han estado en "conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes".



En medio de su transmisión este 23 de septiembre, el comentarista dio un emotivo discurso en el que pidió disculpas por los comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk y arremetió contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, por "no aguantar las bromas" y deteriorar la libertad de expresión del país. Kimmel comenzó su intervención agradeciendo a quienes siguieron apoyando el programa y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan".

Publicidad

"Nunca lo olvidaré. Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero apoyan mi derecho a compartirlas de todos modos", agregó y continuó diciendo: "Si os gusto, os gusto; si no, no os gusto. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven".

Se debe destacar que las compañías Nexstar y Sinclair, que controlan más de 50 de estos canales en EE.UU., se negaron a emitir el programa nocturno, a lo que aludió en el show: "Si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre. Así de simple. Si permitimos que este derecho fundamental perezca, el resto de nuestros derechos y libertades se derrumbarán, como fichas de dominó, uno a uno".

Publicidad

Parte de su monólogo de apertura lo aprovechó para atacar a Trump por señalar a periodistas y para realizar un alegato en favor de la libertad de prensa. El Gobierno "quiere elegir qué noticias son las correctas. Sé que no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", advirtió. Trump ha dejado muy claro "que quiere vernos a mí y a los cientos de personas que trabajamos aquí despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta una broma", finalizó.



La respuesta de Trump al regreso de Jimmy Kimmel: arremete contra la ABC

Por su parte, Trump arremetió contra la cadena ABC por "devolver el trabajo" al humorista Jimmy Kimmel, quien reproduce en la televisión "BASURA" demócrata, lo que, a juicio del presidente y magnate, puede suponer una "contribución ilegal" en la campaña de los demócratas. De esta forma lo escribió en su red social, en donde recordó que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación: "Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto".

"No puedo creer que la ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel el trabajo. ¡La ABC dijo a la Casa Blanca que su show estaba cancelado! Algo pasó entren ese momento y ahora, porque su audiencia (la del presentador) SE HA IDO, y su 'talento' nunca estuvo", escribió Trump en su mensaje en Truth Social.

También se preguntó por qué querría la cadena de vuelta "a alguien que lo hace tan mal", que "no es divertido" y que "pone en peligro a la cadena al reproducir" la "BASURA" demócrata, y, en este sentido, defendió que Kimmel es "otro brazo más" del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

"Según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC en este asunto. Veamos cómo nos va", apostilló Trump en un mensaje que terminó diciendo: "Dejemos que Jimmy Kimmel se pudra en sus malas audiencias".

Publicidad

*Con información de EFE y AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL