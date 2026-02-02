En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
GRAMMY 2026
LIAM CONEJO
HOMBRE MARLBORO
LUIS DÍAZ

Trump dice que quiere "convertir" a Venezuela, Groenlandia y Canadá en estados de EE. UU.

Trump dice que quiere "convertir" a Venezuela, Groenlandia y Canadá en estados de EE. UU.

El comentario lo hizo como parte de una "broma" en una cena del Club Alfalfa, donde hay personas influyentes tanto en contra como a favor de su gestión.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 2 de feb, 2026
Donald Trump
Donald Trump.
AFP

Durante una cena en el Club Alfalfa, una organización exclusiva de directores ejecutivos, políticos y otras figuras destacadas de Washington (Estados Unidos), el presidente Donald Trump habló de que quiere "convertir" a Venezuela, Groenlandia y Canadá en estados del país norteamericano. Luego, reiteró que se trataba de una broma.

    Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein

    Petro ya llegó a Washington para reunirse con Donald Trump: así será su agenda en Estados Unidos

"Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53", aseguró, según registró el Washington Post. No obstante, después dijo que "es una broma. Es una noche de comedia".

Se trata de la primera vez que Trump se dirige al Club Alfalfa, donde hay personas influyentes tanto en contra como a favor de su gestión. La velada estuvo cerrada a la prensa, y los aproximadamente 200 miembros pueden traer dos invitados cada uno, para reunirse en el Capital Hilton el último sábado de enero de todos los años.

El Washington Post informó que este prestigioso club se fundó en 1913, cuando cuatro amigos se reunieron para celebrar el cumpleaños del general estadounidense Robert E. Lee, el 19 de enero. El club no admitió miembros afro hasta 1974, ni mujeres hasta 1994, cuando fueron incorporadas la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, la ex secretaria del gabinete y futura senadora estadounidense Elizabeth Dole y la editora Katharine Graham.

Tras la cena, Trump abordó el Air Force One para volar a Palm Beach y conversó extensamente con la prensa durante el vuelo, donde se refirió a las protestas en Minnesota, donde los agentes han causado la muerte de dos personas.“La delincuencia en Minnesota ha disminuido mucho gracias a lo que hemos hecho”, dijo Trump. Sin embargo, luego recalcó que podráin responder con el uso de la fuerza: "Si empiezan a gritar, a escupir en la cara de la gente, a golpear a nuestra gente, a golpear a nuestros soldados, a nuestros patriotas, serán tratados al menos de la misma manera".

Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía dentro de Groenlandia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una entrevista del diario The New York Post que EE. UU. obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia, territorio que depende de Dinamarca. Lo anterior en el marco de un preacuerdo firmado en Davos (Suiza) con la OTAN.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", explicó Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto sobre ese preacuerdo anunciado tras la reunión entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
*Con información de EFE

