Donald Trump dice que Estados Unidos tendrá control permanente de seguridad sobre Groenlandia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este viernes que su país tendrá el control permanente de la seguridad sobre Groenlandia, la isla más grande del mundo y un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. El mandatario estadounidenses dijo a través de sus redes sociales que "me complace anunciar que los Estados Unidos de América han suscrito un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, atendiendo por completo todas nuestras numerosas preocupaciones de Estados Unidos. ¡No habrá costo para los Estados Unidos!

Agregó Trump que, "bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan para siempre la capacidad total de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América".



También informó el presidente norteamericano que, desde ahora, "ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito".



Un acuerdo de "vida infinita": Donald Trump

El jefe de Estado indicó que, "durante más de 100 años, los presidentes han conocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno de ellos fue capaz de hacer algo al respecto. Estoy orgulloso de ser el presidente que abordó de manera permanente y concluyente esta situación tan importante. Este es un acuerdo de 'Vida Infinita'; ¡no tiene fecha de finalización!".

"Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de ocurrir, y todo lo acordado hoy será apreciado por el pueblo estadounidense", dijo el presidente y, además, anunció que "comenzaremos de inmediato el proceso para desarrollar una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia, de las cuales hay muchas opciones. Trabajaremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción".



Por último, Trump señaló que "esperamos trabajar con las maravillosas personas de Dinamarca y Groenlandia para construir un futuro magnífico en relación con este extenso y altamente estratégico territorio. ¡Lo protegeremos con gran determinación! Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, uno que es muy importante, histórico y especial".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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