Bang Si-hyuk, el creador de BTS, en la mira de la justicia surcoreana por presunto fraude financiero

La industria del entretenimiento global se encuentra en estado de shock tras conocerse que la Policía de Corea del Sur ha solicitado formalmente una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, el influyente presidente y fundador del gigante HYBE. Esta medida marca un punto de inflexión crítico para el hombre que transformó la música coreana en un fenómeno mundial, poniéndolo en el centro de una investigación por un presunto fraude masivo a inversores.



¿De qué acusan al magnate detrás de BTS?

Las autoridades metropolitanas de Seúl sostienen que Bang Si-hyuk orquestó una maniobra financiera irregular en 2019, justo antes de que la compañía saliera a bolsa. Según la investigación liderada por la agencia de noticias Yonhap, se sospecha que Bang negó deliberadamente a los inversores que existieran planes para que Hybe (entonces Big Hit Entertainment) cotizara en el mercado de valores.

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Este supuesto engaño tuvo una consecuencia directa y lucrativa. Basándose en esa información falsa, varios empresarios vendieron sus acciones a un fondo de capital privado que, según las investigaciones, estaría vinculado directamente con el directivo. La policía estima que, mediante este esquema, Bang obtuvo beneficios indebidos cercanos a los 200.000 millones de wones (aproximadamente 136 millones de dólares). Las pesquisas sugieren la existencia de un acuerdo paralelo donde dicho fondo le habría prometido a Bang el 30% de las ganancias tras la oferta pública inicial.

La solicitud de detención no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que se intensificó a mediados de 2025 con inspecciones en las oficinas de HYBE. Se ha revelado que Bang Si-hyuk ha sido interrogado por la policía hasta en cinco ocasiones durante el último año y mantiene una prohibición estricta de viajar al extranjero desde agosto pasado.



¿Quién es Bang Si-hyuk y por qué su caída impacta al mundo?

Reconocido mundialmente como el "padre" de BTS, Bang Si-hyuk es el arquitecto detrás del éxito sin precedentes de la banda más grande del planeta. Su visión no solo creó un grupo musical, sino un modelo de negocio que convirtió a una pequeña agencia en un conglomerado mediático capaz de competir con las grandes discográficas occidentales.



Bajo su liderazgo, Hybe se convirtió en la casa de múltiples bandas de éxito, pero fue su papel como mentor y productor de los siete miembros de BTS lo que le otorgó un estatus de leyenda en la industria. Su relevancia es tal que cualquier proceso legal en su contra tiene repercusiones directas en el valor de mercado de la música coreana a nivel global.



El regreso de BTS a los escenarios

Lo más irónico y preocupante para los mercados es que este terremoto judicial ocurre en el momento más esperado por los fans: el regreso triunfal de BTS a los escenarios. Tras una pausa de casi cuatro años para cumplir con el servicio militar obligatorio, la banda se reunió por primera vez en marzo pasado en Seúl, congregando a 100.000 personas en la plaza Gwanghwamun y atrayendo a más de 18 millones de espectadores vía Netflix.



Actualmente, el grupo ha iniciado una ambiciosa gira global de 85 actuaciones en 34 ciudades, que incluye paradas masivas en América Latina (Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo) y España (Madrid). Los analistas proyectan que esta gira podría superar en ingresos al "Eras Tour" de Taylor Swift. Sin embargo, la imagen de la "gallina de los huevos de oro" de la industria se ve ahora empañada por la posibilidad de que su creador termine tras las rejas mientras sus pupilos conquistan nuevamente el mundo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de EFE y AFP

PERIODISTA DIGITAL