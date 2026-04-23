Encontraron pornografía infantil en teléfono de D4vd, sospechoso en crimen de Celeste Rivas

El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló este jueves la fiscalía de Los Ángeles.



¿Qué se halló en el celular de D4vd?

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil". No precisó si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima.

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A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios. Sin embargo, cabe recordar que en la primera vista del joven en el tribunal aseguraron que defenderían su inocencia.

Blair Berk, una de las abogadas de D4vd, señaló que su equipo tiene la intención de "defender vigorosamente la inocencia de David" y también agregó que “creemos que las pruebas demostrarán que él no es el responsable de su muerte”.



¿Por qué está arrestado el rapero y qué conexión tiene con Celeste Rivas?

El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.



La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Celeste Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.



D4vd fue detenido tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció este 23 de abril ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

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El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre. Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical.

Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco. El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un gran éxito en TikTok.

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El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente. Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.En los documentos, revelados por TMZ, el forense del caso señaló "dos heridas penetrantes en el torso con bordes lisos que podrían ser causadas por objetos punzantes".

Algunos detalles particulares revelados por la autopsia es que al cuerpo le amputaron el dedo anular y el meñique de la mano izquierda. Agregó que el cuerpo estaba bastante descompuesto, su cabeza estaba "parcialmente esqueletizada y le faltaba el ojo izquierdo".

Por otro lado, los exámenes toxicológicos arrojaron resultados poco conclusivos. Un primer informe arrojó un "presuntivo positivo" para metanfetamina y MDMA, pero un segundo análisis señaló que los resultados eran inconclusos para metanfetamina y no detectó MDMA. Lo único que se aclaró es que Celeste pudo haber tenido alcohol en su organismo, pero que esto no contribuyó a su muerte.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que "respete su intimidad".

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AFP