Ultimátum que Trump le habría puesto a Maduro para salir del poder en Venezuela: ¿qué hará EE. UU.?

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se intensifica, luego de que se conociera un supuesto ultimátum por parte del presidente estadounidense Donald Trump al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro para que saliera del poder. La propuesta se habría hecho en una llamada entre ambos que aún está llena de preguntas, pues cuando se le preguntó al magnate estadounidense él solo dijo: "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

La noticia del últimatum la dio a conocer Reuters, quien dijo que tres fuentes cercanas a Trump mencionaron que Maduro en la llamada dijo que "estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional". También, según las duentes, "solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción".

Si Trump aceptaba estas propuestas, Maduro le habría pedido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes de Reuters. Sin embargo, al parecer Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, y le dio un ultimátum que habría expirado el pasado viernes 28 de noviembre.



¿Qué hizo Trump luego de se venciera el supuesto ultimátum?

El gobierno de Trump, al ver que Maduro no salió del poder, el sábado pasado advirtió a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela". La advertencia tuvo como consecuencia la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.



Venezuela respondió diciendo que denunciaba y condenaba "la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo” del país vecino. El comunicado agregó que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”, y afirmó que mantiene su posición de rechazo frente a cualquier autoridad externa. Citando al artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944, el que explica que "cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio".



Trump define sus próximos acciones con respecto a Venezuela

Trump se reunió este lunes con su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, según anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien no respondió si el presidente de EE. UU. tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense.



Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. "Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas", declaró.

Maduro encabezó, por su parte, una marcha que reunió a miles de militantes, que portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno. "¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos!", expresó Maduro en su discurso. "Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias (...) Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba", añadió.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP