Un hombre armado toma como rehenes a niños de una escuela en Brasil: esto se sabe

Un hombre armado tomó como rehenes a niños de una escuela este viernes en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales. La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.



El hombre, armado con un cuchillo, estaba encerrado dentro de una sala con alrededor de veinte niños, afirmó el capitán João Roberto Galeto en declaraciones citadas por medios locales. Mientras tanto, la Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que sigue la situación desde el principio y que tiene a funcionarios preparados para atender a los niños y a las familias.

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"La prioridad absoluta en este momento es la preservación de la vida y de la integridad de todos los involucrados", aseguró.

La Policía Militar confirmó que eran 13 niños secuestrados. Los menores ya fueron liberados tras dos horas de negoaición. El señalado fue abatido por uniformados, en otras palabras, falleció. La emergencia ocurrió en un Centro Municipal de Educación Infantil, en el barrio Sao Braz. Según las autoridades, el hombre saltó un muro de la institución y posteriormente entró a uno de lo salones de clase donde tomó a los menores como rehenes.

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Todos los niños resultaron ilesos, afortunadamente. "Se les está brindando atención médica y psicológica, así como acceso a sus familias. El agresor ha sido neutralizado", declaró la teniente Leticia Donadello, según O Globo.

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El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.



En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y, durante el tiroteo que se desató, murieron dos alumnos.



EFE

Editado por: María Paula Rodríguez Rozo

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