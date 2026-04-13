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Venezolano es detenido tras morir su bebé no nacido: esposa se disparó al intentar quitarle el arma

Las autoridades de Carolina del Norte (EE. UU.) arrestaron a un ciudadano venezolano luego de que, al parecer, disparara su arma en bajo el uso de sustancias psicoactivas. Su esposa se disparó en el vientre al tratar de quitarle

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Venezolano es detenido tras morir su bebé no nacido: esposa se disparó al intentar quitarle el arma
Luis Alfonzo Marcano Marcano, venezolano detenido.
Cárcel del condado Mecklenburg/Pexels

Las autoridades de la ciudad de Mint Hill, en Carolina del Norte (EE. UU.), detuvieron a un ciudadano venezolano después de que, al parecer, disparara su arma bajo el estado de varios sustancias, como lo serían de alcohol y drogas. La esposa embarazada del hombre habría intentado quitarle el arma y se disparó accidentalmente en el estómago, dando como resultado la muerte de su bebé no nacido.

Medios locales informaron que el hombre se encuentra detenido bajo una fianza de 1 millón de dólares. Se trata de Luis Marcano Marcano, de 41 años de edad. El hombre habría estado accionando su arma de fuego bajo el estado de sustancias psicoactivas. Su esposa embarazada habría tratado de quitarle el arma y se disparó accidentalmente en el estómago, acabando con la vida de su bebé no nacido, del que llevaba siete meses de gestación.

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Según el medio WBTV, los registros indican que se le impuso la millonaria fianza a Marcano. Asimismo, el sujeto fue acusado de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad y según documentos judiciales fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) debido a órdenes de arresto pendientes en Venezuela.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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