Muere el papá de René Higuita, Juan Antonio Zapata: "Hoy se va mi padre, pero no se va la lección"

En las últimas horas, el exarquero de la selección Colombia René Higuita anunció a través de sus redes sociales la muerte de su papá, Juan Antonio Zapata.



En su cuenta de Instagram, el futbolista indicó: "Hoy despido a mi padre, no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón".



"Sí se puede perdonar": René Higuita tras muerte de su papá

Agregó cómo fue la relación son su padre. "Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor. Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar, incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar, incluso cuando parecía imposible", sostuvo.

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Finalmente, René Higuita dijo que, "al final, el perdón no es un regalo para quien se va, es libertad para quien se queda. Descansa en paz, padre querido".

El futbolista no confirmó cuáles fueron las causas de la muerte de su papá, Juan Antonio Zapata.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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