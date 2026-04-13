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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Muere el papá de René Higuita, Juan Antonio Zapata: "Hoy se va mi padre, pero no se va la lección"

Muere el papá de René Higuita, Juan Antonio Zapata: "Hoy se va mi padre, pero no se va la lección"

"Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón", manifestó el exarquero de la selección Colombia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Muere el papá de René Higuita, Jorge Zapata: "Hoy se va mi padre, pero no se va la lección"
René Higuita, exarquero de la selección Colombia -
Caracol Televisión / Redes sociales

En las últimas horas, el exarquero de la selección Colombia René Higuita anunció a través de sus redes sociales la muerte de su papá, Juan Antonio Zapata.

En su cuenta de Instagram, el futbolista indicó: "Hoy despido a mi padre, no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón".

"Sí se puede perdonar": René Higuita tras muerte de su papá

Agregó cómo fue la relación son su padre. "Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor. Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar, incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar, incluso cuando parecía imposible", sostuvo.

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Finalmente, René Higuita dijo que, "al final, el perdón no es un regalo para quien se va, es libertad para quien se queda. Descansa en paz, padre querido".

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El futbolista no confirmó cuáles fueron las causas de la muerte de su papá, Juan Antonio Zapata.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: @Milografias

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