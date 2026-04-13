Asesinos del hijo del director de la Policía Nacional irán a la cárcel: juez revela detalles

Las cinco personas vinculadas al caso de asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, serán enviados a la cárcel. Así lo determinó la juez 26 de garantías, quien expuso los argumentos para enviar a estos ciudadanos tras las rejas, casi un mes después de que se llevarán a cabo las audiencias de imputación contra los responsables.

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Juan Felipe Rincón fue asesinado el pasado 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, durante una riña. En ese hecho, el joven recibió un disparo en su espalda.

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