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Revelan identidad del hombre al que intentaron asesinar en el norte de Bogotá y que desató balacera

Una balacera en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, dejó seis personas heridas, entre esas un sicario, la presunta víctima de intento de homicidio y cuatro transeúntes.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Revelan identidad del hombre al que intentaron asesinar en el norte de Bogotá y que desató balacera
Un video de cámara de seguridad captó el momento exacto del ataque.
Policía Bogotá

Sobre las 6:00 de la tarde de este lunes 13 de abril se registró un intento de homicidio en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. En cámaras de seguridad y en registros audiovisuales de varios testigos, se ve el momento exacto en que tres sujetos armados se acercan a un hombre que sale de una camioneta. El hombre, al notar la presencia de los sujetos, saca su arma de fuego y dispara contra ellos desatando una balacera. El hecho ocurrió en la calle 156, en cercanías con la carrera 7h.

"La Policía Nacional atiende un llamado a la línea 123 aproximadamente a las 18:00 horas, en el cual se reporta un ataque sicarial. La víctima enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este daño colateral: un menor de 8 años y tres transeúntes que se encuentran en centro asistencial, valorados y atendidos", explicó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, director de la Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Qué se sabe de la víctima de intento de homicidio en el norte de Bogotá?

La Policía reveló la identidad del hombre que era el objetivo del intento de homicidio, se trata Jair Ruiz Rojas, un carnicero de 29 años. Las autoridades también revelaron que este hombre tiene antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Por otro lado, las autoridades confirmaron que el menor de edad que resultó herido durante la balacera se encuentra fuera de peligro. Asimismo, el sicario que resultó herido fue entrado al quirófano para tratar las heridas que sufrió.

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Las autoridades investigan el violento hecho. En un video de cámara de seguridad justo en frente de donde comenzaron los disparos, se ve como tres hombres se acerca apresuradamente a Ruiz Rojas tras salir de su camioneta. Uno de los sicarios es el que se acerca más y recibe al menos un impacto de bala cuando el hombre se defiende de los tres criminales. El sicario cayó al piso y quedó tendido poco despúes. Los otros sujetos huyen de la escena.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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