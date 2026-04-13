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Noticias Caracol  / MUNDO  / Niño de cuatro años falleció en Argentina bajo extrañas circunstancias: la mamá fue detenida

Niño de cuatro años falleció en Argentina bajo extrañas circunstancias: la mamá fue detenida

El menor de edad llegó al centro médico y falleció por un paro cardiorrespiratorio. El menor vivía con su progenitora y su padrastro.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Caso Ángel en Argentina
Caso Ángel en Argentina
Redes sociales

En Argentina hay conmoción por el caso del niño Ángel López, un menor que ingresó a un hospital de Comodoro Rivadavia y falleció por un paro cardiorrespiratorio. La historia ha llegado a ser materia de investigación por parte de las autoridades, ya que el menor no presentaba aparentes signos de violencia externa, tampoco fue víctima de algún incidente. Además el padre biológico de Ángel, que no vivía con él desde hace un tiempo, alega que su hijo no tenía enfermedad alguna como para morir de esta manera.

Según relatan medios argentinos, el menor fue trasladado al centro asistencial bajo un estado crítico después de descompensarse. Al parecer, el menor había llegado a vivir con su mamá por un proceso judicial que estaba en curso por diferencias entre sus padres y determinó que tendría que vivir con su progenitora. Un video que circula en redes sociales muestra un momento desgarrador en el que el niño dice que no quería irse a vivir con ella.
https://x.com/gustav0cardenas/status/2042615608861139038?s=20
La madre y padrastro del menor fueron capturados recientemente después de que se conocieran los resultados preliminares de una autopsia practicada que revelarían cómo vivía el niño Ángel López. El padre biológico, Luis López, denuncia que su hijo habría sido “golpeado y torturado” antes de fallecer.

Y es que los estudios forenses determinaron que el menor de edad tenía “traumatismo en la zona craneal”. Además, su cuerpo presentaba lesiones que no eran visibles de forma externa, pero que darían cuenta que Ángel sufrió golpes diez días antes de morir. Con esa información, la Policía de Chubut detuvo a la madre, Mariela Altamirano, y al padrastro de Ángel, Maicol González. Los dos ciudadanos argentinos serían imputados por el delito de homicidio agravado.

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¿Qué dice el padre del menor?

Luis López ha sido enfático en apuntar que a su niño lo asesinaron y señaló inconsistencias. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron”.

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López también se refirió a la decisión jurídica que obligó a que el niño viviera con su mamá: “Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, dijo en entrevista con Radio Mitre, una emisora argentina. En esa línea, el hombre pidió a la justicia que a la mujer se le juzgue debidamente y no haya impunidad.

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
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