Culminan las elecciones generales en Perú con cierre de votación en Lima un día más tarde

Las elecciones generales en Perú culminaron a las 16:00 hora local de este lunes (23:00 GMT) con el cierre de la votación en los colegios electorales del sur de Lima en los que se permitió que sufraguen más de 52.000 ciudadanos afectados el domingo por la falta del material electoral.



En total, fueron 13 locales de los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, a los que acudieron ciudadanos desde la madrugada de este lunes para cumplir con su votación, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó la inédita decisión de ordenar una jornada adicional para estos casos.

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El proceso se desarrolló a lo largo del día sin incidentes y con la asistencia constante de los votantes hasta el cierre del sufragio, que fue vigilado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad.



Así como en estos lugares de Lima, la votación se extendió en forma excepcional este lunes en mesas de votación en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, donde también se presentaron problemas para que se realizara la votación del domingo.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.



Cuando el escrutinio oficial llega a casi el 58 % de la votación, la candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtiene el 16,9 % de votos válidos, seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 14,08 %.



De confirmarse estos resultados al término del conteo, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio.

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AGENCIA EFE