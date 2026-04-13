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Paro campesino se mantiene en Santander y otras regiones: así fue jornada de diálogos

La comunidad campesina decidió continuar con los bloqueos en contra de la actualización catastral, mientras que el Gobierno Nacional indicó que se mantiene la medida.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Comunidad campesina mantiene el paro.
Comunidad campesina mantiene el paro.
Noticias Caracol

Los campesinos y líderes sociales que se encontraban en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional anunciaron que continúan en paro indefinido, al no llegar a un acuerdo con los representantes del Ministerio del Interior, el director del Instituto Agustín Codazzi y otros actores que hacen parte de los diálogos. La comunidad campesina mantiene los bloqueos que iniciaron hace cinco días en Santander y otras regiones de Colombia, como forma de protestas contra los procesos de actualización catastral.

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El Gobierno, por su parte, anunció que la resolución de actualización catastral mantiene su vigencia como parte de su política jurídica. Sin embargo, propuso instalar mesas en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde se están presentando más bloqueos, en un plazo no mayor a 15 días. Lo anterior con el fin de priorizar casos críticos y realizar ajustes correspondientes en los avalúos prediales a los que haya lugar.

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La magnitud del perjuicio económico por los bloqueos ha sido detallada por varias autoridades locales, como el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien advirtió sobre una crisis de proporciones alarmantes. Según las cifras proporcionadas por el mandatario, basadas en informes de gremios como Fenalco, "el área metropolitana tiene una afectación de entre los 40.000 a 70.000 millones de pesos diarios", mientras que para el total del departamento de Santander la cifra asciende a una pérdida de "entre 80.000 y 120.000 millones de pesos diarios".

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