Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ARGENTINA VS VENEZUELA
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Aumentan muertes por bacteria 'come carne' en Estados Unidos: "No es normal"

Aumentan muertes por bacteria 'come carne' en Estados Unidos: "No es normal"

Expertos intentan determinar por qué los casos de contagio han aumentado tanto este año. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:14 p. m.
Comparta en:
Bacteria en Estados Unidos
En el 2024 se reportaron 82 casos y 19 muertes a causa de la bacteria
Pixabay/Archivo